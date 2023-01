Escoltas de la UNP protestan por irregularidades en el manejo de la entidad

Los manifestantes denuncian presuntos actos de corrupción en la contratación y la falta de gestión para la vinculación de los escoltas a la planta de personal.

Los sindicatos de la Unidad Nacional de Protección, UT-UNP y Analtraseg, iniciaron una jornada de protestas contra las directivas de la entidad.

El director de la UNP, Augusto Rodríguez, ha tenido que salir de las instalaciones fuertemente custodiado por cuenta de las arengas.

Los protestantes denuncian presuntos actos de corrupción en la contratación, falta de gestión para la vinculación de los escoltas a la planta de personal, desigualdad en los honorarios de los contratistas, entre otras irregularidades.

A propósito, Wilson Devia, presidente del sindicato UT-UNP, pasó por los micrófonos de Sigue La W para denunciar presuntas irregularidades al interior de la entidad.

“Decidimos adelantar la protesta por culpa de la administración. No ha habido la voluntad de formalizarle el trabajo a los escoltas tercerizados del país. Hoy, luego de casi 6 meses de Gobierno no hay ni estudios técnicos”, afirmó.

Además, detalló Devia que varios funcionarios de la Unidad Nacional de Protección han renunciado desde que llegó el nuevo director.

“Nuevamente sale un estudio licitatorio para vincular escoltas a través de empresas privadas de seguridad. No sé qué está pasando con el director de la UNP, todos los directivos de la entidad han renunciado: la secretaria general, la directora de Talento Humano, el subdirector de evaluación de riesgo falleció y no han puesto el cargo en propiedad, el subdirector de protección fue removido y dejaron uno en cargo desde noviembre. Es decir, no hay control de la entidad”, aseguró.

Asimismo, mencionó que el sindicato “destapó” una supuesta relación del “jurídico” con una contratista.

“Lo más grave acá es que el sindicato le destapó al jurídico una relación sentimental con una contratista de 22 años. Hay 4.500 estudios de riesgo represados en la UNP porque el jurídico, a quien delegó para manejar la contratación de los analistas de riesgo, no los contrató sino hasta el 27 de enero y solo a 150″

¿Cómo está el canal de comunicación con el director de la UNP?

“Llevamos buscándolo desde septiembre. Tuvimos una única reunión con el director y la junta del sindicato, le presentamos un documento de 9 páginas denunciando todas las irregularidades y las falencias. Se comprometieron a que habría cambios y mejoras, pero luego no ha habido nada”, dijo.

“Lo único que encontramos acá es la agresión del director. Hace 20 minutos le tiró el carro a todos los escoltas que se estaban manifestando”, añadió.

¿Cuántos escoltas se están manifestando y cómo afecta a los protegidos?

“Delegaciones de todos los departamentos del país: Chocó, Arauca, Casanare, Meta, Huila, Caquetá, Putumayo, Bolívar, Atlántico, Valledupar, Risaralda Caldas, Valle. Además, todos los directivos sindicales de Urabá, Antioquia”, contó.

“Entendemos la afectación del colapso que puede generar esto, pero queremos decirles a los protegidos que no estamos peleando por nosotros, sino por el programa de protección. Si no luchamos por la UNP, este director la acabará”, destacó.

Por otro lado, se refirió al trino en el que el presidente de la República, Gustavo Petro, aseguró: “Esto les pasa a nuestros funcionarios cuando luchan contra la corrupción. La UNP, entidad que protege la vida de miles de colombianos, por su labor delicada, debe estar libre completamente de carteles de la contratación”.

https://twitter.com/petrogustavo/status/1620436740225007616

“El director, luego de que denunciamos la red de narcotráfico de la UNP y que lo cuestionamos a él por no haber actuado, sacó unas publicaciones a los medios de comunicación diciendo que el presidente del sindicato hacía parte de un cartel de corrupción al interior de la entidad. Nos pusimos de manera inmediata a disposición de la Fiscalía”, señaló.

“Fueron los entes de control, Fiscalía y Procuraduría, quienes de manera oficiosa iniciaron las actuaciones de verificación de la información para la investigación”, agregó.