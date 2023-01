Fueron identificadas seis empresas de vigilancia ilegales en Bucaramanga

En una jornada de inspecciones que inició la Superintendencia de Seguridad Privada y Vigilancia en Bucaramanga, se identificó que seis empresas ilegales que no cuentan con licencia para prestar los servicios de vigilancia privada están operando en conjuntos residenciales de la capital de Santander.

Estas empresas, según Alfonso Manzur, superintendente de Seguridad Privada y Vigilancia, funcionan como conserjes y contratan a personas sin pagarles las prestaciones sociales y un salario digno.

“Hemos identificado seis empresas, la mayoría pasan como conserjes, pero prestan realmente servicios de vigilancia y seguridad privada y los conserjes no pueden prestar ese servicio. Hemos identificado empresas que no le pagan todo a sus trabajadores y no tienen una póliza de responsabilidad con la copropiedad, esto se está presentando mucho en los conjuntos residenciales”, dijo el superintendente de Seguridad Privada y Vigilancia, Alfonso Manzur.

Ante este hallazgo, pidió a los santandereanos abstenerse de contratar la vigilancia privada con estas empresas “piratas” que no tienen permiso para ofrecer los servicios, toda vez que no cuentan con pólizas de respaldo y no pueden responder por daños en las propiedades.