Gobierno resalta baja en homicidios, heridos y ataques tras 30 días de cese al fuego

Tras un consejo de seguridad, el vocero de la Presidencia, Alfonso Prada, junto con el ministro de la Defensa, Iván Velásquez, el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda y representantes de las Fuerzas Militares dieron un balance de lo que ha sucedido con la situación de orden público en el país luego que el Gobierno decretara cese al fuego con varias organizaciones al margen de la ley que actúan en diferentes zonas del país.

En primer lugar, Prada aseguró que se han reducido sustancialmente los ataques, afectaciones, asesinatos, homicidios y heridos de los hombres de las Fuerzas Armadas y la muerte de civiles en medio del conflicto.

“Para el mismo periodo de los 30 primeros días de hace un año, hubo 3 muertos y 40 heridos, para este periodo hubo 12 afectaciones, 3 personas muertas y 9 personas heridas. Se ha protegido la vida y la integralidad”, dijo Prada.

También, Prada entregó un balance del comportamiento de los homicidios en estos 30 días, que estuvieron a la baja,“en Antioquia del 12 %, en Norte de Santander 2.2%, Cauca 13.4%, en Nariño 9.4%, Magdalena 36.6%, Arauca 66.1%, Córdoba 51.6 %, La Guajira 16.7% y Chocó 68%”.

Estas cifras, según el alto funcionario, han sido identificadas en el Observatorio del Ministerio del Interior, en los de las Fuerzas Armadas y han sido contrastadas por las manejadas con Fiscalía y Medicina Legal. Por otra parte, desde el Gobierno indicaron que el homicidio colectivo bajó en 50% en todo el país.

De igual forma, el vocero de la Presidencia entregó cifras de incautaciones de droga y contrabando.

“A la fecha del 2022, se habían incautado 45 toneladas de cocaína, y en este mismo periodo hemos incautado 52.5 toneladas. De ellas, 17 se han incautado en el exterior, están en proceso de cargue o de certificación, pero han sido incautadas gracias a la inteligencia y la información suministrada por nuestra inteligencia del Estado y la inteligencia particularmente de las Fuerzas Militares y de Policía. Tenemos de hecho 275 kilos también, en el mismo proceso de certificación, incautados por nuestra Fuerza Aérea, adicionales. Tenemos una incautación, con la que cerramos además el año del 2022, que queremos de todas maneras destacar, porque en el 2011 se habían incautado 146 toneladas y cerramos con una cifra histórica en el 2022 de 671 toneladas, la más alta incautación en la historia de Colombia, que se puede reflejar en estos últimos 12 años de comparación”, expresó.

Y agregó: “hemos logrado identificar claramente que la incautación de estas toneladas ha evitado el ingreso a las actividades criminales en su economía de más de 2.000 millones de dólares; 2.000 millones de dólares menos que han recibido las finanzas de las actividades de todas estas estructuras en el territorio nacional. Se han inmovilizado 35 aeronaves, 35 aviones, y solamente destacamos este número para que, ustedes se imaginan movilizando 35 aeronaves lo que se evita en materia de tráfico de drogas, de tráfico o de contrabando, etcétera. Igualmente, hemos destruido 38 dragas en este periodo de estos primeros 30 días de cese bilateral y también hemos aprehendido mercancías, es decir contrabando, por 17.540 millones de pesos, que hemos evitado que ingresen nuevamente a la economía ilegal”.

Finalmente, el vocero Prada aseguró que “hay un cese bilateral, pero con lo único que no hay cese bilateral y hay una ofensiva permanente y seguirá haciéndola, es frente al narcotráfico, al contrabando, a la extorsión y la minería ilegal. Se rumoraba muchísimo, cuando se decretaron los ceses de este tipo de actividades, si entraban o no entraban, la respuesta la damos hoy como Gobierno Nacional y como Fuerzas Armadas, no habido un cese frente a la actividad criminal”.