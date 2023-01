“Hace 8 años llegó un futbolista y hoy se va un hincha”: Leandro Castellanos

Después de veintitrés años de carrera deportiva, se va un ídolo de Independiente Santa Fe. Leandro Castellanos anunció su retiro del fútbol profesional y habló para Contrarreloj de lo que significa para él este paso en su vida y de lo que proyecta para su futuro.

“No es fácil asimilar la situación. Es lo que anhelé y amé desde niño, pero también estoy orgulloso de que se hicieron cosas lindas. Fue una carrera hermosa desde lo deportivo hasta lo personal”, señaló el jugador quien también afirmó que quiere seguir trabajando en el servicio social que es lo que le apasiona. Los motivos que impulsaron su decisión pasan por el aspecto físico, pues las lesiones han sido frecuentes en los últimos años y en la pretemporada sufrió un desgarro que “mostró la dimensión de la laceración que tiene en el músculo”.

Castellanos conquistó seis títulos vistiendo la camiseta ‘cardenal’ entre los que destacan la Copa Sudamericana de 2015 y la Suruga Bank de 2016 ganándose el corazón de la hinchada. El golero reconoció el agradecimiento que guarda con la afición del rojo capitalino.

“Desde mi llegada a la institución vi y sentí de primera mano lo que es la hinchada del león. Agradecerle por toda esa fuerza, por estar en los momentos duros, por todo lo que hemos celebrado porque también nos ha tocado una época linda y dorada. Hace 8 años llegó un futbolista y hoy nos vamos siendo hinchas” señaló el ahora exfutbolista.

En rueda de prensa el presidente de Independiente Santa Fe, Eduardo Méndez, afirmó que Leandro Castellanos seguirá vinculado al club. A propósito, el arquero señaló que el club es su casa y que estará disponible para lo que se necesite.

“En el momento en que la institución requiera algún servicio de mi parte ahí voy a estar. Obviamente hay que planificarlo con el presidente que es nuestra cabeza, pero la idea es ver en qué campo creen que puede llegar mi ayuda, en cuál campo me puedo desempeñar mejor y aportar de buena manera para la consecución de los objetivos” indicó Castellanos.

Finalmente, sobre su despedida en el campo de juego, el norte santandereano reconoció que no se esperaba que le hicieran un homenaje en la cancha.

“Para mí fue algo que me tomó por sorpresa y me llena de orgullo ver que he sembrado cosas lindas al interior de la institución” admitió.

Asimismo, sobre una posible fecha señaló que el desgarro que sufre no es de mayor gravedad por lo que la despedida podría ser pronto. “Yo creo que tal vez terminando este mes de febrero podemos estar a punto para el partido y para el homenaje que el presidente y la afición me tienen preparado” indicó.