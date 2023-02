Testimonio de amiga de Valentina Trespalacios es clave en la investigación

Avanza la judicialización de John Nelson Poulos, presunto asesino de la reconocida DJ Valentina Trespalacios, en hechos ocurridos en la madrugada del domingo 22 de enero en el norte de Bogotá.

En medio de la audiencia de medida de aseguramiento que se adelanta este miércoles, se conoció un testimonio que sería clave en la investigación que adelantó desde el primer momento la Fiscalía General de la Nación para esclarecer este crimen que ha generado consternación en Colombia.

La declaración de María Silvana Núñez Vélez, amiga y confidente de la víctima es fundamental para conocer cómo fue la relación entre el estadounidense y la joven de 21 años, quien había logrado reconocimiento por su trabajo de DJ en Colombia.

Según narró, llegaba a su residencia en Barranquilla cuando un amigo la contactó para preguntarle por Valentina Trespalacios y en medio de esa conversación le dice que está desaparecida desde el domingo 22 de enero.

En medio de esa angustia María Silvana Núñez Vélez, le marca al celular a Valentina, pero no contesta.

Dijo que un mayor de la Policía había contactado a la familia de Valentina y decide llamarlo para preguntar qué se sabe de su amiga y asegura que, el uniformado le dice que fue encontrado el cadáver de Valentina Trespalacios en un basurero.

La mujer viaja inmediatamente desde Barranquilla a Bogotá.

Testimonio

“El sábado hablamos por videollamada, ahí nos saludamos que como había terminado de trastearse, porque se mudó a un apartamento nuevo aquí en Bogotá, ahí me pasó a ‘John’ que es el novio de ella, que tiene nacionalidad estadounidense, yo lo saludé normal, pero entonces como yo no hablo inglés, únicamente fue como el saludo y no más”, señaló.

“Ahí hablamos y me dijo que iban a cenar en la noche, le pregunté que sí tenía toque y me dijo que no, entonces fue una conversación muy normal eso fue en horas de la tarde, eso fue a las 13:07 horas, fue una llamada de 23 minutos, y después hubo otra llamada a las 13:38 que después hablamos como 36 minutos, esa fue la última vez que hable con ella por celular, y de manera personal me vi con ella la última vez el miércoles de la semana pasada, de resto no más (…)”.

La amiga de Valentina Trespalacios narró cómo se conocieron

“Lo había conocido por internet hace un año largo, el tipo la invitó para que se conocieran el año pasado como en febrero a México, ahí se conocieron en persona y empezó todo el amorío de ellos, entonces el tipo le mandaba dinero todas las semanas por una empresa que se llama ‘MoneyGram’, ahí empezó la relación de ellos”, explicó.

María Silvana Núñez Vélez describió lo que según ella fue la relación sentimental entre la víctima y Poulos.

“Hablaban de que él estaba recién divorciado en Estados Unidos, que tenía problemas con su expareja, que estaba buscando una nueva pareja, ellos se hablaban todos los días, el tipo vino por segunda vez como para finales del mes de septiembre aquí a Colombia, y yo vine a Bogotá para estar con ellos, yo estuve con ellos más o menos como

unos cinco o seis días; yo veía la relación de ellos muy bien, muy normal”, agregó.

“Supe que la última vez que vino el tipo a Colombia fue el pasado 19 o 20 de enero; él vino a Bogotá según eso para venirse a vivir con ella, ellos alquilaron un apartamento por lados de la 93, eso me lo dijo el “amante” de Valentina que se llama Santiago Luna; según Valentina el apartamento ya venía amoblado, entonces pues eso fue lo que me comentó ella”, sentenció.

¿Quién era John Poulos?

“Él se llama John Poulos así fue como supe que se llamaba el tipo, porque él le iba a realizar una consignación a Valentina desde Estados Unidos por un valor de 1.000 dólares; pero entonces Valentina se había ido para Aruba con Santiago Luna, entonces no sabía cómo hacer para que ‘John’ no se diera cuenta de que ella estaba por allá; entonces Valentina le dijo que tenía un toque en otro lado, y fue cuando le dijo que necesitaba el dinero entonces que me lo enviara a mí, ahí fue cuando John por medio de la casa de cambios ‘MoneyGram’ me envía el dinero…”.

Investigador privado

“No, pues él si le revisaba los amigos que ella tenía en Instagram, miraba ella a quien seguía, él una vez nos mandó a seguir, el contrató como un investigador privado para que nos siguiera, eso en un evento que tuvimos aquí en Bogotá, premios de la música electrónica; entonces él nos mandó a seguir, y supimos porque él le dijo a ella, que había contratado un investigador”.

La Fiscalía General de la Nación pidió en la mañana de este miércoles que Poulos sea enviado a la cárcel, por el grave peligro que representa para la sociedad, al ser el presunto feminicida de quien fuera su pareja sentimental.

En el mismo sentido, el abogado Miguel Ángel del Río, representante legal de las víctimas solicitó que Poulos también sea privado de la libertad, pues las evidencias recopiladas por la Fiscalía son contundentes además del irreparable daño causado con la muerte de Valentina Trespalacios.