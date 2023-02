Obras de reconstrucción en Mocoa solo han avanzado un 50% tras 6 años de la tragedia

Luego de seis años de la tragedia en Mocoa, la comunidad del municipio sigue viviendo situaciones críticas y en palabras del contralor delegado para la Infraestructura, Luis Fernando Mejía, los habitantes están viviendo “la segunda tragedia”.

En medio de una visita a Mocoa, Putumayo, el contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez, manifestó su preocupación por el retraso en las obras de reconstrucción luego de la avalancha ocurrida el 31 de marzo de 2017.

Frente a esta situación, Mejía aseguró en los micrófonos de W Fin de Semana que las obras más importantes, que deberían velar por la seguridad de los habitantes, no están listas. Lo que representaría un riesgo en caso de que se presente una nueva tragedia por desbordamientos.

“Las obras de mitigación de riesgo y los elementos que se construyen para que no haya avalanchas y que no genere riesgo en la población no tienen un avance de más del 50%”, señaló.

Cabe resaltar que dentro de la reconstrucción se estableció el programa de vivienda el cual, según el contralor delegado, estaba previsto para construir 1.200 viviendas y que, tras seis años, solo se han entregado 300.

Así mismo, señaló que se está impidiendo que las familias afectadas sean reubicadas en lugares seguros.

En cuanto al proyecto del Megacolegio reveló que, pese a que la obra civil ya está terminada, no se puede poner en funcionamiento debido a que no existe forma de conectarlo con el alcantarillado municipal.

Por último, aseguró en medio de la reconstrucción de Mocoa ya hay procesos de responsabilidad fiscal avanzando por más de 1.500 millones de pesos, “por decisión del contralor general de la República ya hay medidas cautelares sobre las personas vinculadas”.

