Posible nueva gerente de RTVC, en líos: artistas denuncian que los engañó

Colombia

W Fin de Semana conoció que varios artistas han denunciado que quien podría ser la nueva gerente de RTVC Sistema de Medios Públicos, la actriz Jenniffer Steffens, los habría engañado.

Según advierten los denunciantes, después de que un grupo de actores, camarógrafos y demás personal prestaran sus servicios para el desarrollo de un docuficción en San Basilio de Palenque, muchos de ellos no recibieron ni un solo peso de su trabajo. Dicho trabajo, según relatan, fue requerido por Steffens.

Por este motivo, varias de estas personas han decidido denunciar el hecho ante la Fiscalía General de la Nación, mientras que otros se resignaron a perder el dinero que se les adeuda por su trabajo.

En diálogo con W Fin de Semana, el artista Edwin Valdéz, uno de los creativos a quienes no les pagaron por su labor, compartió algunos detalles del caso.

Valdéz, quien además de ser actor de la docuserie fue asistente de producción en campo, contó que “(para el rodaje) hubo que mover mucha gente (como) líderes culturales y artistas para que participaran como extras”.

Sin embargo, aunque se fueron con la promesa de que en determinado tiempo se iba a enviar el dinero o incentivo a quienes participaron en el rodaje, “nunca más volvimos a saber”.

“No recuerdo el valor que se pactó (…) con las personas de la comunidad se acordó un pago por la participación del rodaje. El contrato fue de palabra”, indicó el artista.

Sobre la respuesta de Steffens a los reclamos, Valdéz relató: “Ella solo me decía que tenía que esperar porque no habían pagado la plata, no estaba, no la tenía en el momento”.

En cuanto al posible nombramiento de Steffens como gerente de RTVC, Valdéz reflexionó: “No es buena para el país una persona que le haya quedado mal a una comunidad”.

Escuche la entrevista al artista Edwin Valdéz en W Fin de Semana: