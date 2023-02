“Era un personaje especial”: César Gaviria sobre Belisario Betancur

Belisario Betancur nació el 4 de febrero de 1923 y por el motivo de la conmemoración de su centenario pasaron diferentes personajes por los micrófonos de La W para conversar sobre historias y anécdotas que tuvieron con el expresidente de Colombia que dirigió el país entre 7 de agosto de 1982 y el 7 de agosto de 1986.

Uno de estos personajes fue el también expresidente de Colombia, César Gaviria, quien contó algunas anécdotas entre risas, con el político colombiano.

Le puede interesar Belisario Betancourt: expresidentes y exministros recuerdan su vida

“ Era un personaje especial . Él hizo campaña en Colombia y se hizo elegir presidente con el cuentico de que era hijo de arrieros y todos los colombianos se comieron ese cuento, increíble elegir un presidente popular hasta más joven que Petro, él era hijo de adinerados”, relató entre risas.

A su vez, destacó el proceder de Betancur frente a uno de los momentos más coyunturales en la historia de Colombia: la toma del Palacio de Justicia.

“La tranquilidad con la que Belisario Betancur tomó un debate muy serio que hice sobre el Palacio de Justicia, yo prácticamente no dormí durante esa época de la toma y trabajé para tratar de reconstruir los hechos y hacer un cuestionario inteligente. Cuando me fui a parar para hacer el debate y leer mi documento, se sentaron militares al lado mío y no me dejaron parar, pero el nunca se mortificó, hizo como que no hubiera pasado nada y no afectó nunca nuestra relacion personal”, dijo.

Finalmente cerró diciendo que “yo lo molestaba diciéndole que no se fuera a morir porque si lo hacía, quedaba yo de primero en las listas”, sentenció.

Escuche la entrevista completa: