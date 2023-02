Por bloqueo en el Meta, petroleras están dejando de producir 49.500 barriles por día

Las compañías Ecopetrol, Hocol, Frontera, Tecpetrol y Cepsa, aseguraron que el bloqueo que se presenta por parte de la comunidad en vías del Meta, más exactamente en el sector de Puerto Gaitán, está generando graves impactos para sus operaciones las cuales tendrán repercusión en el país debido a qué están dejando de producir más de 49.500 barriles por día.

Así mismo, se aseguró que las manifestaciones están impactando la carga de las refinerías de Cartagena y Barrancabermeja, lo cual pone en riesgo el suministro de combustibles líquidos en Colombia y otros países a los que exportan.

Según explicaron las empresas, los manifestantes están negando el paso de víveres y alimentos, además del combustible necesario para el funcionamiento continuo de las operaciones de las empresas.

Los bloqueos ya completan 7 días y las compañías pidieron la intervención del Gobierno para que se encuentren soluciones que ayuden a destrabar la situación.

Por su parte, Jonatan Urbano, presidente de la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo en Puerto Gaitán, aseguró que para este lunes el bloqueo se mantiene en cada uno de sus 5 puntos, lo que impide el paso de suministros tanto para los trabajadores como de materia prima totalmente necesaria para la operación de las petroleras anteriormente nombradas.

Urbano aseguró que aunque se ha tratado de encontrar y buscar diálogos para concertar con quienes motivan el bloqueo, no se ha podido hacer de una forma directa debido a que no se permite el paso de ningún tipo de vehículo, añadiendo que la comunidad tampoco se ha mostrado interesada en dialogar con la Gobernación del Meta, agregando “hoy uno de los llamados que hacen los representantes de los bloqueos a través de redes sociales y diferentes comunicados, es que la pretensión, es que el Gobierno Petro llegue a Puerto Gaitán y de soluciones reales para la problemática que hoy se vive, no sólo de la pavimentación que es como inicia este paro de las comunidades, si no también de todo el tema social que hace falta para este municipio”.

Desde la USO, se expuso que tras alguna reuniones con los trabajadores directos de las empresas afectadas por el bloqueo se estima que hay alimentos para sus trabajadores para máximo 5 días y que a pesar que aunque hay paso intermitente de los mismos y de combustibles, desde Ecopetrol ya se habría dado la noticia que se tuvo que parar un campo petrolero llamado Caño Azul que tiene un aporte aproximado de 17 mil barriles de crudo.

Finalmente, desde la Gobernación del Meta se está analizando realizar un consejo de seguridad nacional extraordinario para encontrar soluciones a la situación registrada.