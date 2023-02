Así se concedió la libertad al hijo de ‘La Gata’ para convertirse en gestor de paz

Colombia

En W Radio, el director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), coronel Daniel Gutiérrez, confirmó que de acuerdo con la boleta de libertad emitida por el juez quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla (Atlántico), salió en libertad Jorge Luis Alfonso López, hijo de Enilce López, quedó en libertad, se convertirá en gestor de paz del gobierno de Gustavo Petro, en el marco de la ‘Paz Total’.

“Se encontraba en prisión domiciliaria, llega la orden de un juez que ordena la suspensión temporal de la pena por nombramiento como facilitador de los procesos de paz (…), cumplimos la orden del juez, efectivamente se dio esa libertad”, dijo el coronel Gutiérrez.

También agregó que “tenemos una orden de un juez. No sabía que era el hijo de ‘La Gata’, para mí son todos privados de la libertad”.

Cabe recordar que, desde el pasado 14 de octubre de 2021, Jorge Luis Alfonso López se encontraba en prisión domiciliaria.

Entre tanto, desde la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, emitieron un comunicado en el que no se ha “ordenado ni ha solicitado libertad u otorgamiento de suspensión de medidas de aseguramiento del señor López, quien seguirá privado de la libertad y sujeto a las disposiciones del juez competente hasta cumplir con su sentencia judicial. El Alto Comisionado de Paz no tiene facultades para solicitar libertades ni suspender órdenes de captura, ya que esa es una facultad exclusiva del Presidente de la República. No hay ningún decreto firmado que pida la libertad del señor López”

Amenazas

En las últimas horas llegó una nueva amenaza a las instalaciones del Inpec, donde supuestamente el Movimiento Nacional Mago, (muerte a guardianes opresores), le dan prácticamente un mes a las directivas del Instituto para que tomen medidas que beneficien a los reclusos que están afectados por los operativos de control en las cárceles.

Anuncian que, de no atender su amenaza, empezarán los ataques simultáneos en todos los centros de reclusión del país.

Señalan que supuestamente existe un plan para envenenar a uno de los reclusos de alto nivel o trasladarlo a un centro de reclusión, en el que esté en riesgo su vida.

Ante esto, el director del Inpec señaló que las autoridades avanzan en las investigaciones y que seguirán implementándose las medidas que sean necesarias para contrarrestar la corrupción.