“La Paz Total no puede ser simulada y tramposa”: fiscal Barbosa

El fiscal general Francisco Barbosa, rechazó la libertad de Jorge Luis Alfonso López ‘el gatito’, condenado a 29 años por el crimen del periodista Rafael Enrique Prins Velasquez.

Del mismo modo, confirmó que se abrió una investigación contra el juez quinto de Ejecución y Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla por el delito de prevaricato. “La Paz Total no puede ser simulada y tramposa”, Señaló.

Además, agregó que, “en la resolución de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz no se precisa a qué organización criminal pertenece el hijo de ‘La Gata’. En dicho documento se nombra a López como “facilitador de paz”.

Cabe recordar que, López es el hijo de Enilce López conocida con el alias de ‘La Gata’ y fue condenado por el homicidio del periodista Prins Velásquez, el cual fue ejecutado por paramilitares.

Barbosa dijo que la libertad del hijo de alias ‘la gata’, no es responsabilidad de la Fiscalía General.

“Los fiscales no son sujetos procesales para participar en las actuaciones que son del resorte de los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad. En ese sentido, la Fiscalía no tiene ninguna responsabilidad en la libertad de López y manifiesta su preocupación frente a la Resolución No. 075 del 22 de diciembre de 2022, a través de la cual fue reconocido el señor López como facilitador de paz”, señaló en un comunicado.

También mencionó que le preocupa que se esté desconociendo el marco jurídico vigente por la resolución de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz que llevó a que el juez dejara en libertad al hijo de ‘La Gata’.

“Dicho acto del Gobierno provoca esa libertad, eso no puede estar ocurriendo, la Fiscalía rechaza de plano esa situación” dijo.