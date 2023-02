Desde mitad de 2023, Lufthansa traerá de nuevo la verdadera primera clase a Colombia

En primicia en W Radio Lufthansa, la aerolínea top de Alemania dio a conocer que a partir de julio del presente año tendrá a disposición de sus usuarios en Colombia su First Class, convirtiéndose así en la única aerolinea que ofrece un servicio de este tipo desde el territorio nacional.

En sus declaraciones, Alfonso Rodríguez, Gerente regional de América del Sur para Lufthansa, dijo “efectivamente es una First Class, no es una clase Business, vamos a ser la única compañía en Colombia que tenga la First Class, es la noticia y es cierto; hay una diferencia grande entre una Business Class y una First Class, porque mucha gente tiende a llamar a la Business Class como viajero en primera y no es eso, el servicio es mucho más exclusivo”.

Tras resaltar que Lufthansa es una aerolínea premium enfocada en la calidad y exclusividad, es decir totalmente opuesto a lo que por estos días viene acaparando gran parte del transporte aéreo mundial que es el servicio low cost, el gerente Rodríguez, explicó en qué consistirá el servicio First Class de la empresa desde Colombia “primeramente en el número de asientos, son muy limitados, son 8 asientos por vuelo porque realmente es un servicio para personas especiales y queremos que se sientan especiales, hay muchas diferencias respecto a una Business Class, no solamente en espacio, esa comodidad a bordo, los asientos son de 2 metros con 20 y son totalmente en cama, también en Business Class por supuesto pero aquí tienes un ambiente de privacidad mucho más amplio; por ejemplo, en la cabina de First Class lo primero que recibes es como una rosa, que es como nuestro emblema, nuestro significado para primera clase y luego nuestro servicio a bordo que es mucho más personalizado”.

Seguido a esto, la aerolínea dio los otros puntos que hacen parte de su servicio de primera clase, en el que los viajeros encontrarán:

Servicio en tierra

Asistente personal Limusina desde la casa al aeropuerto. Lounge exclusivo para esperar el momento de embarque del vuelo.

Servicio a bordo

Bienvenida con la característica rosa roja y caviar. Vinoteca. Menú exclusivo diseñado por los mejores chefs alemanes.

Se destacó también que, en esa primera clase, los viajeros tendrán pijama, baño con ducha, en el caso de la limusina estará disponible cuando los usuarios de la aerolínea lleguen al aeropuerto de Frankfurt y el trayecto Bogotá-Frankfurt se realizará en el Airbus 340-600, que tiene 297 sillas, lo que representa un cambio en la flota que la aerolínea alemana viene usando para Colombia. Por el lado de los precios, dependiendo de la temporada el costo estará rondando cerca de los 5 mil dólares o hasta 30 millones de pesos colombianos.

Frente a la solicitud de unión de Avianca y Viva, Lufthansa se encuentra como tercera interesada y es una de las 9 aerolíneas que pidió ser parte de dicho proceso, al se indagada sobre el mismo, desde su vocero, el gerente Rodríguez, fue muy cautelosa en sus palabras y aseguró que es un proceso en consolidación el cual esperarán a que se desarrolle para luego sacar sus conclusiones.

Finalmente, Lufthansa resaltó que su modelo de negocio que es de alto costo, muy diferente al bajo costo que pareciera tomar fuerza en el mercado aéreo, es muy rentable y sustentable, incluso luego de la crisis generada por la pandemia del COVID–19, dejando claro que por el momento no tiene en ninguna parte del mundo negocio alguno similar al low cost.