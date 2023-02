“El ingeniero es muy descarado”: Representante Juan Manuel Cortés

Bucaramanga

Juan Manuel Cortés, Representante a la Cámara por Santander, aseguró que Rodolfo Hernández, en diciembre recibió el dinero de la reposición de votos, que serían unos 1.200 millones de pesos, los cuales son distribuidos como se reportó en cuentas claras, que es un aplicativo donde se reporta cada gasto y de esa manera el Consejo Nacional Electoral les devuelve el dinero.

Cortés asegura que hace unos días el ingeniero Rodolfo Hernández le escribió para pedirle que donara el dinero que le correspondía a él para unas arreglos en la sede del partido, dijo que pidió “que se los donara al partido, pero no hay partido porque la personera jurídica está congelada. Un partido al cual no fui convocado, sabiendo que fui uno de los más antiguos de la liga, el ingeniero es muy descarado, hace tiempo no hablaba con él y me pide plata”.

Cortés asegura que son 109 millones de pesos, los cuales Rodolfo Hernández debe pagarle a él, los cuales corresponden a logística como la publicidad, gasolina, hotel y alimentación e indicó que ya interpuso una acción de tutela para que le entreguen el dinero y que sino lo hacen irá hasta las últimas instancias pues asegura que a los representantes de La Liga sí les devolvieron ya la totalidad de su dinero.