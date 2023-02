Las hormigas podrían detectar el olor del cáncer, según estudio

Según un estudio, los perros no serían los únicos animales capaces de detectar olores y relacionarlos con enfermedades. En la revista Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences se reveló que las hormigas podrían detectar el olor del cáncer.

Patrizia d’Ettorre, bióloga y profesora de la Universidad de la Sorbona de París, conversó en W Radio sobre los experimentos que realizaron y cómo se detectó esta habilidad en las hormigas.

“Se les entrena para que reconozcan el olor del cáncer, la diferencia con los perros es que las hormigas aprenden más rápido porque asocian el olor con la comida, en tres ensayos ya lo logran”, indicó la experta.

La bióloga también se refirió sobre el sentido del olfato de los insectos, que catalogó como “sofisticado”.

“Ellos se comunican con químicos, el olor es fundamental. Es muy fácil trabajar con hormigas en un laboratorio sin riesgo de picaduras, podría ser muy prometedor en un laboratorio para el tema de la enseñanza”, expresó.

En la investigación resaltaron que, aunque es necesario mayores experimentos, los resultados son “prometedores” con una especie de hormiga común que tiene la facultad para hacerlo.

En el encabezado escuche esta conversación completa.