Doctora Sandra González, ¿cómo sanar el intestino sin medicina?

La doctora Sandra González, médica especialista en medicina de emergencias con maestría en Nutrición y Medicina Funcional, pasó por los micrófonos de Salud y Algo Más para hablar sobre los métodos para sanar el intestino sin medicina.

Según la experta, “lo que deberíamos hacer es identificar qué es lo que está pasando en nuestro organismo , qué me genera esos síntomas y poder empezar a tratar esto corrigiendo la causa y no solamente tomando cosas que me mejoran momentáneamente”.

Por eso, recomienda buscar el origen del dolor. “Hay que remover alimentos que le hacen daño y que sabemos que no son buenos para nuestro organismo. Cada proceso es individual.”

Escuche la entrevista completa a continuación: