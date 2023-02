Por varias horas vendedores del aeropuerto de Santa Marta bloquearon la vía

Atendiendo las denuncias de la comunidad samaria, la Alcaldía Distrital, a través de las Secretarías de Movilidad, Gobierno, Seguridad y Promoción Social, Inclusión y Equidad, se tomaron este fin de semana el sector del aeropuerto con el fin de realizar un control integral a este punto, en el cual se presentaban embotellamientos por conductores estacionados en puntos prohibidos y vendedores ubicados en el espacio público, los cuales no permitían una correcta circulación.

Luego de estas labores, un grupo de comerciantes y operadores turísticos de la zona decidió cerrar la vía de acceso de esta terminal para exigirles a las autoridades que no realicen los controles que impiden el parqueo de vehículos en sectores cercanos a sus puestos de labor.

