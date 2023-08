No manejé dineros: exjefe de campaña de Petro, María Antonia Pardo, por escándalo ‘Fasad’

María Antonia Pardo, conocida como Nani Pardo, exjefe de comunicaciones de la campaña de Petro, exesposa de Agmeth Escaf, y hoy funcionaria de Procolombia, se pronunció sobre las declaraciones que han hecho Nicolás Petro y Daysuris Vásquez ante la Fiscalía.

“Yo no tuve nada que ver con manejo de dineros de la campaña del presidente ni jamás estuve en reuniones en las que se tocará ese tema con Nicolás Petro o con Daysuris o con cualquier otro miembro de la campaña. Tengo entendido que quien me menciona es Days, no Nicolás, y que lo que dice es que yo debía saber todo sobre la sede porque iba allá, pero la verdad es que en esa sede no tenía ni oficina ni manejaba recursos. Esa era una sede que manejaba la campaña del senador Pedro Flores. Yo era gerente de la campaña a Cámara. No tenía nada que ver con eso”, afirmó a W Radio.

Y es que según la Fiscalía Pardo sale mencionada en las declaraciones que el hijo del presidente Gustavo Petro ha dado ante el ente acusador.

Recordemos que María Antonia Pardo fue jefe de comunicaciones de la campaña, luego manejó las comunicaciones del Ministerio del Interior y tras ello aterrizó en Procolombia.