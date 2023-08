“Yo también creo en la inocencia del presidente Gustavo Petro”: Ernesto Samper

El expresidente Ernesto Samper pasó por los micrófonos de La W para hablar de la revelación que hizo el fiscal delegado Mario Burgos sobre el interrogatorio que respondió Nicolás Petro y en el que aseguró que parte de los dineros que le fueron entregados también llegaron a la campaña presidencial de Gustavo Petro.

En primer lugar, el expresidente se refirió al paralelo que podría haber entre el caso del presidente Gustavo Petro y lo que ocurrió en su campaña por la entrada de dinero ilegal. Sobre esto, mencionó que “esta película se parece sí y no, se parece en el sentido de que tanto el presidente Petro como yo somos inocentes ante los hechos que se han presentado. A pesar de que yo durante muchos años señalé que no tenía conocimiento de los hechos que se me acusaba tuvimos que esperar varios años hasta que la Corte Suprema encontró que en el caso de mi campaña los administradores de la campaña se habían tomado para sí los dineros”.

Añadiendo que “yo también creo en la inocencia del presidente Gustavo Petro, creo que una persona que durante muchos años ha estado destapando y denunciando actos de corrupción seguramente no tuvo ningún conocimiento directo de estas circunstancias de la campaña”.

Samper también resaltó que detrás de los dos procesos hay unos libretos “conspirativos” y una clara intención política de utilizar los hechos de la campaña con unos propósitos de desestabilizar los gobiernos”.

Por otra parte, el expresidente dijo que “no se sabe si el dinero que entró fue algo que el hijo del presidente dejó como un señuelo en la campaña para demostrar que sí se estaba metiendo algo, no sabemos si esto fue simplemente en Atlántico o tuvo una repartición nacional. Por eso, es un poco irresponsable, sin tener todos los hechos, desarrollar una campaña que va a dañar la reputación del presidente y del Gobierno”.

En cuanto a las razones por las que cree que el presidente no conocía sobre estos dineros, el expresidente destacó que “hay que tener cuidado en el debido proceso de las personas que están involucradas, que no se convierta esto en una guerra de la justicia. El mayor daño que se causa es el reputacional”.

Por último, especificó que el presidente Petro debería permanecer en el cargo, “ese es el objetivo de este escándalo, que Petro no pueda gobernar. Hay sectores que les molesta las propuestas de cambio de Petro y ven en esto una excelente oportunidad para montar un distractor de opinión que Petro tendrá que contrarrestar gobernando”.

Escuche la entrevista completa a continuación: