Al Oído: Lo que tienen son motivos para marchar el #14F, exijan cumplimiento

Marchas en Colombia. (Photo by Lina Gasca M/Anadolu Agency via Getty Images)

¡A las calles!

Seguramente muchos de quienes apoyaron al presidente Petro para que llegara a ser gobierno saldrán exigiendo que realmente se cumpla con las promesas, porque a hoy del cambio poco.

¿Olvida el presidente que ahora es Gobierno citando de manera populista a las personas a defender unas reformas de las que hasta ayer se conoció la de salud en las calles, porque de pensiones aún no hay nada? ¿Para qué el Congreso?

Motivos Al Oído para la marcha #14F

El primero y más reciente, salgan a reclamar ¿cómo la nueva reforma a la salud plantea que las funciones de las EPS serán asumidas parcialmente por alcaldías y gobernaciones? ¿En serio presidente en este país con tanta corrupción esto es de no creer?

Seguro marchen reclamando por qué el finde semana estaba en Barranquilla de correría precisamente con Mario Fernández, investigado por parapolítica y futuro candidato a la gobernación de Sucre el presidente Gustavo Petro.

Marchen por aquellos que votaron por este Gobierno y ayer gritaban y suplicaban que los dejaran ingresar al evento de inscripción de la reforma a la salud: los indígenas. El presidente siempre ha dicho es el Gobierno de todos para los ‘nadies’, pues los ‘nadies’ son los que se han quedado en veremos en el cambio prometido.

Y no olviden esta perla, la senadora Isabel Zuleta es una de las que más llena de motivos de salir a las calles a los marchantes que apoyaron el cambio, ya que los congresistas prometieron en campaña que se bajarían el sueldo y a hoy no ha pasado.

“Senadora Zuleta, los ciudadanos que salen hoy en apoyo a lo que les prometieron, marcharán también para que personas como usted cumplan y se bajen el sueldo”, recordó Suárez.

También espero que salgan hoy a apoyar la apuesta de paz, pero a exigir una hoja de ruta, el concepto de paz total es todo y es nada, salgan a exigir un respeto por la vida ya que las masacres no paran. Muchos territorios, mientras se habla de paz, ven enfrentamientos todos los días entre disidencias y el ELN.

Marchen porque dijeron que se le iba a encarecer la vida a los 4.000 más ricos, pero hoy los precios de los alimentos están por las nubes, en parte por la reforma tributaria y eso se siente en el bolsillo de todos.

Otros marcharán exigiendo protagonismo de la vicepresidenta, pues representa a los ‘nadies’ y la verdad es que nadie la ve, especialmente en el Cauca su tierra desprotegida y en medio de balas.

Y créanme, hoy muchas mujeres que lo apoyaron presidente, pero saldrán a exigir que no se guarde silencio frente a funcionarios de su gabinete que han sido denunciados por acoso a mujeres. No hay cambio cuando las mujeres no somos prioridad.

Si todo lo van a definir en las calles entonces, ¿para qué un Congreso? Las decisiones del país deben ser técnicas, no ideológicas.

Ojalá y las marchas sean en paz, ojalá por lo menos en eso muestren un cambio. Pero antes de marchar lean la reforma y ojalá esperaran a que radiquen lo que dicen hoy que salen a defender. Necesitamos más ciudadanos informados exigiendo y apoyando desde el conocimiento no borregos.