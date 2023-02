“Dictador me llaman cuando hemos dejado nuestra obra en manos del Congreso”: Petro

El presidente Gustavo Petro aseguró este martes que las reformas presentadas por su Gobierno, especialmente la de salud que acaba de radicar ante el Congreso, buscan construir un bienestar social en el país ya que los derechos son para todos, no para “quien pueda pagarlos”.

De acuerdo con el primer mandatario, los cambios más urgentes que necesita el país son la reforma pensional, laboral y de salud.

En esa misma línea, indicó que “el bienestar social se construye si garantizamos derechos universales, no que una parte de Colombia pueda comer y otra no, que una pueda estudiar, que una pueda tener tierras y otra no, una que pueda tener salud y otra no”.

Agregando que “el derecho no es para quien pueda pagarlo y para quien no pueda pagarlo no”.

El presidente también defendió que sus reformas pretenden “que un joven pueda ir a la universidad, que un viejo pueda tener una pensión y un plato de sopa caliente en un lugar digno para vivir, significa que una trabajadora pueda tener estabilidad laboral (...) que cualquier familia en cualquier lugar del país pueda tener la visita regular permanente de un médico”.

Por otra parte, el jefe de Estado expresó que “el cambio no consiste en solo ganar unas elecciones sino en movilizarse permanente. La sociedad es la sociedad que está viva, la que se moviliza”.

Por eso mismo, pidió al Congreso aprobar las reformas que “buscan más justicia y que la gente pueda acceder a igualdad de condiciones al ejercicio de sus derechos. Es el Congreso el que tiene la última palabra, cumplimos con una responsabilidad que es hacer unas reformas y presentarlas”.

Por último, el presidente dejó claro que “dictador me llaman cuando hemos dejado nuestra obra en manos del Congreso de Colombia como una democracia lo requiere. Debo advertir que, si las reformas se entrabaran en Colombia, lo único que están haciendo es no construir los caminos de un pacto social ni de la paz”.

Conozca todos los detalles a continuación: