Montería: cerca de 100 personas protestaron en contra de las reformas del Gobierno

Cerca de 100 personas se concentraron en el parque Simón Bolívar, centro de la ciudad de Montería, para rechazar las políticas del presidente Gustavo Petro. A la cita acudieron empresarios, exmilitares, ganaderos y comunidad en general. Este plantón inició a las 10:00 de la mañana y se extendió hasta las 12:00 del mediodía de este 15 de febrero.

La W consultó con varios de los manifestantes sobre las reformas que plantea el Gobierno Nacional; el panorama fue igual al registrado el pasado 14 de febrero con la protesta en favor de las políticas del presidente Gustavo Petro. Algunos señalaron que se han enterado de las reformas a través de los medios de comunicación, pero aún no han tenido la oportunidad de leerlas.

“Estamos protestando por varias cosas, principalmente, por la reforma a la salud, esto es una cosa inaudita y el pueblo de Colombia no está de acuerdo con eso. No he tenido la oportunidad de leer, simplemente he escuchado”, manifestó Edinson Cogollo.

Le puede interesar en La W:

Por otra parte, Gladys Pérez, sostuvo que “las reformas de Petro siempre son para quitar: vamos a quitar una empresa, vamos a reformar, esto no está sirviendo, no podemos mejorarlo. Entonces, no trabaja sobre lo construido y nosotros lo que queremos es que construya sobre lo construido, mejorar, no cambiar”.

La protesta del pasado 14 de febrero logró congregar a más personas. Sin embargo, ambas jornadas no tuvieron la acogida que se esperaba en esta sección del país.

En la manifestación que buscaba brindar apoyo al Gobierno Petro, también se dejó constancia que solo respaldaban las reformas agraria, pensional, laboral y salud, pues advierten que no comparten varios puntos planteados en la reforma a la justicia.

“Nosotros respaldamos cuatro reformas, no estamos hablando de la reforma a la justicia. Somos respetuosos del Gobierno Petro, pero nos distanciamos un poco de la reforma a la justicia porque no estamos de acuerdo con aquello de dejar libres a quienes han cometido delitos”, sostuvo Ermen Martínez, presidente de la Asociación de Maestros de Córdoba (Ademacor).

Las jornadas del 14 y 15 de febrero transcurrieron en completa normalidad en la ciudad de Montería, donde se mantuvo instalado un puesto de mando unificado y se activó un plan de emergencia hospitalaria.