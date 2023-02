Voz Media compró el canal Mega TV, ¿qué hay detrás de este movimiento?

El pasado martes 14 de febrero se dio a conocer que la empresa Spanish Broadcasting Systems vendió el canal de televisión Mega TV, por 64 millones de dólares a la compañía Voz Media, en una transacción que suscitó diferentes dudas sobre el futuro del canal.

Con respecto a la venta, el CEO de SBS dijo que “me alegra dejar este activo en manos de un dedicado propietario hispano, Orlando Salazar, fundador de Voz Media, que continuará la expansión de Mega TV”.

Y así mismo, el CEO y fundador de Voz Media, Orlando Salazar, se refirió a la compra del canal y también a lo que hay detrás de esta.

“ Era importante tener una herramienta para llegar con más información y llevar a Voz Media al siguiente nivel de presentar información a nuestra gente que habla español ”, explicó Salazar sobre el marco general de la compra de Mega TV.

Adicionalmente, explicó qué pasaría con el canal en referencia a los cambios que este podría llegar a tener.

“No llegaremos a romper o deshacernos del antiguo testamento (cosas que el canal ya tenía antes de su venta), venimos a añadirle, queremos mejorar y traer más variedad a Mega TV, por ejemplo hay tres presentadores hombres claves y queremos añadir a mujeres que tienen mucho talento y puede agregar valor al programa. No sé si más conservador (se vaya a convertir el programa), pero queremos mantener lo que está haciendo Mega TV y mejorar en las áreas que podamos hacerlo”, puntualizó.

Así mismo, que con su compra quieren expandir Mega TV a otros tipos de plataformas. “Estamos produciendo en temas digital, tenemos una app, y estamos buscando los ott (plataformas de streaming). Vamos a estar en todos los medios de broadcasting”, señaló.

Además, se expresó sobre el debate que hay acerca de que con la compra, Mega TV tendrá tinte político, a lo que dijo que “lo que haremos es presentar información para cualquier político que quiera venir a usar nuestra plataforma, yo no tengo ningún contacto directo con políticos, sí hubo un momento en que apoye a Trump pero ahorita somos neutrales ”, puntualizó.

Finalmente, se refirió al papel de Dios en la creación de Voz Media, en donde dejó entre ver que fue muy relevante.

“Soy creyente en Dios y seguidor de Cristo, siempre he sido conservador. En diciembre de 2021 él (Dios) tocó mi corazón y me dijo que era tiempo de hacer algo, él puso en mi camino a gente y situaciones que me ayudaron a llegar a este punto; fue un milagro de Dios llegar a tener esta gran empresa”, sentenció.

Escuche la entrevista completa a continuación: