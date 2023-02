MinJusticia se reunió con congresistas liberales para pedir apoyo a reformas

El ministro de Justicia, Néstor Osuna, se reunió en la noche de este miércoles con senadores y representantes del Partido Liberal, que integran las comisiones primeras, por donde iniciarán su trámite dos proyectos clave del Gobierno Nacional: el que busca humanizar la política criminal y la ley de sometimiento para bandas criminales.

En la reunión, en la que también estuvo presente el expresidente César Gaviria, jefe de la colectividad, el funcionario pidió apoyo para las dos iniciativas que él liderará en el Legislativo. Osuna les dijo a los liberales que él, como su representante en el Gabinete, esperaba contar con su respaldo para sacar adelante los proyectos.

Sin embargo, fuentes le contaron a La W que hubo críticas de la bancada al funcionario. Algunos congresistas le expresaron al ministro que esperaban que les pidiera apoyo antes de radicar los proyectos para poder aportar y expresar sus consideraciones, y no cuando ya los ha presentado, pues hay aspectos que no comparten y que, por lo tanto, no apoyarán.

No les gusta, por ejemplo, que se les entreguen beneficios a estructuras ilegales de dos integrantes en adelante, pues se les daría un tratamiento de bandas criminales a grupos de delincuencia común, crítica que el ministro escuchó atentamente y a la que respondió que irán ajustando por el camino.

Algunos senadores y representantes también señalaron que no les gusta en la reforma al Código Penal la eliminación de delitos como la injuria o la inasistencia alimentaria.

Junto con la bancada liberal de las comisiones primeras de Cámara y Senado seguimos revisando la agenda legislativa, particularmente, las iniciativas que se impulsarán desde el Ministerio de Justicia. pic.twitter.com/fTaPXbFKK7 — Alejandro Vega (@AlejandroVegaLi) February 16, 2023

En la reunión el ministro confirmó que buscarán sacar adelante los proyectos rápidamente y que, como se anunció horas atrás, pondrían mensaje de urgencia para que se apruebe la mayor parte, ojalá, durante las sesiones extraordinarias.