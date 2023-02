Procuraduría solicita a la JEP que por ahora no expulse a Mario Montoya

La W conoció por medio de fuentes en la JEP el documento con las apreciaciones de la Procuraduría sobre las versiones voluntarias rendidas por comparecientes de la Cuarta Brigada del Ejército por falsos positivos, donde de entrada el ministerio público señaló que hace falta citar a otros exintegrantes de esa agrupación militar para obtener mayor verdad.

Sin duda, el ministerio público centró una considerable mayoría de sus observaciones en el caso del general (r) Mario Montoya, excomandante de la Cuarta Brigada en 2002, y de quien la procuraduría delegada al igual que otras partes en el proceso señaló que hasta el momento, sus aportes a la verdad han sido insuficientes, pero sugirió que el excomandante del Ejército permanezca dentro del sistema (las víctimas habían manifestado su deseo de pedir un incidente de incumplimiento contra Montoya).

“Solicitamos que se tenga en cuenta el impacto práctico que podría tener la expulsión de este compareciente, en esta fase del proceso, en la que otros sub-casos que lo vinculan en roles superiores dentro del fenómeno, siguen en instrucción y en la que las hipótesis de máxima responsabilidad – a nivel nacional siguen en ascenso” indica el documento.

De hecho, expusieron más de diez testimonios para vislumbrar un eventual desconocimiento del general Montoya sobre los hechos, quien siempre sostuvo en audiencia, revelada por La W, que nunca ejerció presiones ni habló de “litros de sangre” ni “carrotancados de sangre”. Para la Procuraduría, los testigos en su contra dicen otra cosa y las presiones por producir “bajas” eran descarnadas y sin contemplación amenazando a los subalternos con sacarlos del Ejército.

“En cierta oportunidad, le dije a mi General Montoya: 4 bajas, 6 desmovilizados, y el inmediatamente se puso furioso, inició, “deba haber llevado 6 bajas, no 4″, perdón, “10 bajas, mas no 4″, como que me está diciendo, hermano, qué paso con esos 6 que se entregaron, entonces por eso fue que yo le dije así, “mi general, yo no hago cosas ilícitas”, por eso fue que yo le respondí así” señaló uno de los versionantes ante la JEP citados por el ministerio público.

Las críticas a la magistratura que dirigió la audiencia de Montoya

Además de las observaciones particulares a lo dicho por el general Montoya quien negó cualquier responsabilidad en los hechos, la Procuraduría hizo un llamado de atención a la magistrada Catalina Díaz (juez transicional que dirigió la audiencia), criticando que al indagar a Montoya podría haberse incurrido en un “interrogatorio conflictivo”, donde la magistrada se vio evidentemente exaltada en varias oportunidades por las respuestas del general en retiro.

“No puede pasar por alto el Ministerio Público la evidente y reiterada exaltación de la magistrada, de hecho, varias veces se excusó ante la audiencia. No pueden pasarse por alto, no en la fase dialógica, las constantes interrupciones al relato, las confrontaciones a sus dichos haciendo uso de piezas procesales fruto de otros sub-casos como Norte de Santander del que no hace parte formal, aún, el compareciente Mario Montoya Uribe” dijo la Procuraduría.

De hecho, el procurador Jairo Acosta enfatizó en que a pesar de los señalamientos en contra del general Montoya aún mantiene su condición de inocencia que debe ser respetada “si se respetan los principios de la responsabilidad penal individual y la presunción de inocencia que hasta hoy cobija a Montoya Uribe” señala el escrito.

La Procuraduría adicionalmente pidió cambiar la metodología de las audiencias señalando que dejar que tanto el ministerio público como las víctimas puedan preguntar apenas al final de las diligencias no contribuye con su papel y limita sus derechos a “intervenir con suficiencia”, sugiriendo que cada interviniente pueda preguntar (por ejemplo, a Montoya) en cada caso concreto que se vaya abordando.

Las demás peticiones del Ministerio Público frente a la Cuarta Brigada

Adicional a las observaciones frente al caso particular del general Mario Montoya, la Procuraduría también pidió que se indague a fondo por eventuales “yerros operacionales” en el Batallón de Artillería (BAJES) durante las comandancias de los coroneles Pineda Recuero y Juan Carlos Barrera Jurado que habrían facilitado la comisión de falsos positivos.

“...que me digan que el proceso del ciclo de inteligencia, que recepción de la información, análisis de información, la toma de decisiones; venga el oficial de operaciones ¿usted qué piensa?, ¿con qué pelotón maniobramos?, ¿cuántas unidades vamos a llevar?, ¿cuál es la unidad de reserva?, ¿cuál es la unidad de apoyo?, necesitamos apoyo aéreo, necesitamos apoyo de artillería, necesitamos la estratagema, yo no vi eso en esos dos batallones. No los vi ni con Barrera ni con Jurado” señaló uno de los soldados ante la JEP.

Adicionalmente, se pidió investigar más profundamente frente al papel de encubrimiento de los crímenes por parte de la Justicia Penal Militar (sugiriendo que no “pase lo mismo” que ocurrió en la investigación en Norte de Santander).

“...dar inicio a la convocatoria de personal relacionado con la Justicia Penal Militar y la Policía Judicial para el sub-caso Antioquia” solicitó la Procuraduría.

Finalmente, expresaron su preocupación porque a la fecha no ha habido una nueva priorización del caso por lo que temen que la investigación pueda quedarse a mitad de camino.