David Rabelo trabajaba con las Farc: alias ‘Comando Esteban’ reafirma acusaciones

En el marco de su comparecencia ante la Sección de Revisión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el exintegrante de las Autodefensas Fremio Sánchez Carreño “Comando Esteban” subalterno de Mario Jaimes “El panadero”, reafirmó sus acusaciones contra el exdirectivo de la organización Credhos, David Rabelo Crespo, como integrante de las Farc.

Según lo relatado por Sánchez en la diligencia, tanto Rabelo (miembro para la época de la Unión Patriótica) como su hermano, se reunían frecuentemente con el excomandante del frente 24 de las Farc, Tomás Lince, y trabajaban para el extinto grupo armado.

“Ellos también iban ambos, yo no sé si lo ha contado también él, iban a hablar con Tomás Lince en una parte que se llama El Bagre, ahí había reuniones, él se reunía también con Tomás Lince, yo no sé por qué él no acepta que trabajaba con las Farc” fueron las palabras de Sánchez.

De hecho Sánchez manifestó que no entiende “por qué David Rabelo no acepta que trabajaba con las Farc”. Particularmente sobre el homicidio del exsecretario de obras de Barrancabermeja David Núñez Cala en 1991, el exparamilitar sentenció que Núñez fue asesinado por decisión de las Farc (y que alguien puso la plata para eso).

De acuerdo con “Comando Esteban”, el exsecretario fue ultimado por cuenta de las acusaciones frente a que supuestamente si resultaba elegido alcalde daría ingreso inmediato al grupo paramilitar Muerte a Secuestradores (MAS). Afirmó que tales señalamientos fueron realizados por el excongresista Aristides Andrade (absuelto por la Corte Suprema) y que David Rabelo estuvo en tal reunión.

Asimismo, dijo que “no entiende” por qué las Farc, en cabeza del excomandante del Bloque Magdalena Medio, Pastor Alape, no han reconocido la autoría del asesinato.

“No sé por qué lo hacen, pero en ese entonces el comandante era Tomás Lince, el comandante de Bloque no era Pastor Alape, sino alguien a quien le decían Jamer” expresó el ex AUC al despacho de la magistrada Ana Caterina Heyck.

Finalmente, afirmó que no hablaría más porque no puede acceder a beneficio alguno y por ello se sometió a la JEP. Frente a su condena por falso testimonio, “Comando Esteban” afirmó que se trata de un “montaje judicial”.