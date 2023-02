‘No tengo nada que esconder’: Danilo Rueda ante críticas a la Paz Total

En las últimas horas, el alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, emitió una declaración pública aclarando varias dudas que han surgido luego de varias críticas que ha tenido el proceso de la búsqueda de la Paz Total que él lidera en el país.

Tras los múltiples inconvenientes, entre ellos la cuestionada libertad del hijo de la ‘Gata’, Jorge Luis Alfonso López, el alto funcionario se pronunció asegurando que no tiene nada que esconder ni ha hecho ninguna labor para favorecer a alguien en especial.

“Nunca he hecho promesas. Nunca he pretendido beneficiar a nadie ante la justicia. Nunca he tenido influencia en los círculos del poder. Siempre he actuado dentro de la legalidad. Jamás le pondría un precio a mi trabajo por la paz. Y nunca traicionaría los principios de integridad y altruismo que heredé de luchadores incansables como Eduardo Umaña, Josué Giraldo, Yolanda Cerón y el Padre Javier.

“Estoy totalmente abierto al escrutinio público porque no tengo nada que esconder”, dijo Rueda.

En ese mismo sentido, el comisionado aseguró que así como ha recibido críticas constructivas, también ha sufrido ataques personales, “respetamos y asumimos la crítica honesta que aporta a la paz desde el debate constructivo y democrático. Sin embargo, a la par de la crítica válida y valiosa de expertos y académicos a aspectos puntuales de la Paz Total, han surgido ataques personales y una campaña de difamación en contra de quienes estamos arriesgándolo todo por lograr cambios que posibiliten la vida digna para todos los colombianos”.

Por otra parte, Rueda una vez más reiteró que hay varias personas que se están aprovechando de este proceso de la Paz total para sacar beneficios económicos, “personas carentes de ética se han aprovechado de este momento para lucrarse personalmente, sobre ellas debe caer todo el peso de la ley, de modo que nadie más se atreva a usar la paz como un instrumento de enriquecimiento privado”.

Por último, el líder de la Paz Total aseguró que durante estos seis meses ha existido un acercamiento con diferentes grupos armados de toda naturaleza, resolviendo diferencias e inconvenientes y por eso pronto se iniciará con las fases formales de diálogo con grupos de origen rebelde.