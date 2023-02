Hija de Carlos Lehder: “No tuve nada que ver con ese libro”

Carlos Lehder. Foto: (Photo by Eric VANDEVILLE/Gamma-Rapho via Getty Images)

Mónica Lehder, hija del exnarcotraficante Carlos Lehder, público un video en el que aseguró que no tuvo ninguna participación en la creación del libro ‘Mis manos en el fuego’ por Carlos Lehder de la escritora ecuatorina Lorena Salazar, en el cual habla sobre la vida del antiguo capo.

Cabe resaltar que Salazar señaló en dialogo con La W que se había contactado con la hija de Lehder para obtener detalles de su vida: “yo hablé con Mónica, la hija de Carlos”.

Según Mónica, la escritora está utilizando el nombre de su padre con mentiras para ganar dinero con la publicación del libro:

“Yo no tuve absolutamente nada que ver con ese libro, no autoricé absolutamente nada, no participé en ninguna de sus historias, ni nada al respecto. Lo quiero aclarar porque es maluco que la gente esté utilizando tu nombre para decir mentiras, no es gracioso y que se esté lucrando y mintiéndole a la gente sobre cosas que están publicando no. No tengo nada que ver con la señora, la tengo bloqueada de todo”, manifestó.

Según la escritora, su obra aborda “aspectos sociales, políticos y culturales que se desarrollan en espacios geográficos e históricos alrededor del protagonista (…) desde una mirada crítica, al denunciar actos de corrupción de los gobiernos de turno, de la clase oligárquica, las élites globalistas, las fallas de la justicia y las autoridades caracterizadas por abusos de poder en beneficio propio”.

Salazar aseguró en La W que ella trató de comunicarse con Lehder para que él autorizara el libro, sin embargo le fue imposible contactarlo.

En exclusiva, W Radio y Julio Sánchez Cristo se contactaron por primera vez tras su liberación con Carlos Lehder, quien aseguró que Lorena Salazar está suplantando su identidad.

“Tengo un contrato con una productora de documentales y estamos trabajando en uno que posiblemente sale antes de diciembre. Ese contrato cubre que no debo tener relaciones públicas con nadie sin consultarles”, reveló Lehder.

¿Quién es Carlos Lehder?

Carlos Lehder nació en 1949 en Armenia, Quindío.

Su andadura en el mundo del crimen comenzó en Estados Unidos, a donde viajó con su madre cuando tenía 15 años, y posteriormente comenzó a enviar pequeñas cantidades de marihuana hacia Canadá.

Con el paso de los años Lehder se convirtió en uno de los mayores capos del narcotráfico al enviar en aviones toneladas de cocaína a Estados Unidos.

Tenía haciendas en Colombia, principalmente en el centro del país y en los Llanos Orientales.

En una de esas propiedades, llamada La Posada Alemana, Lehder, muy aficionado a la música de The Beatles, mandó instalar una estatua de uno de ellos, su ídolo John Lennon, representado desnudo, con una guitarra en las manos y un casco alemán de la II Guerra Mundial.

Además de los bienes que tenía en Colombia, Lehder también compró propiedades en Estados Unidos y Brasil e incluso fue dueño de Cayo Norman, una isla en las Bahamas que usaba como escala para sus envíos de droga y que le fue confiscada por las autoridades de ese país.