Petro propone que juntas de acción comunal puedan instalar redes de fibra óptica

El mandatario les planteó trabajar de la mano en la implementación de las comunidades energéticas, a través de las energías limpias, las comunidades de conectividad y las vías terciarias o campesinas.

En medio del diálogo con Juntas Comunales de Norte de Santander, en el que participaron federaciones y asociaciones de juntas de acción comunal del país, el presidente Gustavo Petro puso sobre la mesa de posibilidad que las juntas de acción comunal puedan llevar redes de fibra óptica a las regiones y barrios donde no llegan los operadores de las telecomunicaciones.

“Sí mi celular no está conectado al operador o al wifi me sirve para tres cosas, este cacharro opera sí hay un sistema de conexión que es una red, hay diferentes tecnologías pero la más fácil es la fibra óptica y hay un aparatico que irradia la señal y con la clave cogemos wifi. Esas redes, ¿quién las pone? estamos acostumbrados que es Claro o Movistar, ¿por qué no la puede poner la acción comunal?, la juventud puede implementar e impulsar esa necesidad de conectividad”, dijo el mandatario.

En ese contexto, el mandatario también planteó a la acción comunal trabajar de la mano en la implementación de las comunidades energéticas, a través de las energías limpias, las comunidades de conectividad y las vías terciarias o campesinas.

“Si esta ciudad es de sol, por ejemplo, muchísima gente podría generar energía eléctrica a partir del sol. Si esta ciudad es de vientos, muchísimas personas podrían generar energía eléctrica a partir del viento. Y si es de agua pues podría generar energía eléctrica, a partir del agua. Si solo pensamos en el sol, millones de familias en Colombia podrían generar energía eléctrica”, señaló.

El jefe de Estado agregó que este tipo de energía limpia se podría generar en los barrios, a partir de la ubicación de paneles solares, lo que les produciría ingresos a las comunidades.