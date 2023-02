Todavía hay mucha verdad por conocer: canciller ante la búsqueda de la paz total

Desde Alemania en medio del conversatorio ‘Verdad en el exilio: Camino hacia la paz en Colombia’, el ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva explicó la política de paz total de este Gobierno y expuso puntos importantes de la Comisión de la Verdad.

Delante de los asistentes, el alto funcionario aseguró que “hay que reabrir una institución a donde pueda llegar la paz total a través de la verdad total, que es de donde surge el número de víctimas total con derechos de reparación total y con una política de no repetición”.

Aseguró que es necesario hacerlo luego de que la Comisión de la Verdad hiciera su trabajo “no porque no hubiera sido eficiente, no porque su labor no hubiera sido ejemplarizante, no porque no se hubiera podido llevar esta experiencia al exterior, sino porque todavía estamos en el camino de una paz total, quiere decir que todavía hay mucha verdad por conocer, hay que buscar un mecanismo que permita acceso a la verdad, nuevo acceso a la verdad”, comentó y puso de ejemplo que, a los paramilitares no los dejaron hablar en la comisión de la verdad. “Esto es un rompecabezas, uno no puede armar la mitad del rompecabezas porque entonces no ve la imagen”, explicó.

De igual forma, Leyva le sugirió a los presentes que parte de la solicitud que deben seguir haciendo como víctimas es esa: seguir conociendo la verdad, “que se abran los archivos, que se convoque a la gente. Hasta que no se conozca la verdad total, no puede haber no repetición”.