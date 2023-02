¿Cómo se debe afrontar el cambio de identidad sexual?

En diálogo con W Fin de Semana, la psicóloga Sandra Mora explicó cómo se debe manejar el tema del cambio de identidad sexual tanto en adultos como adolescentes.

“Las creencias de que era una enfermedad mental todavía están visibles y están activas en nuestra sociedad. La OMS dejó que catalogar a la homosexualidad como enfermedad mental”, dijo.

Destacó que lo principal es siempre estar bien informado “pero saber que no es un pecado, que no estar enfermo, que no es una etapa”.

Asimismo, destacó que es fundamental el apoyo y la compresión de los padres cuando es un menor de edad, más un adolescente.

“Cuando un adolescente no tiene la confianza de hablar con uno de los padres es porque recibe rechazo. Se van a sentir cohibidos desde el rechazo de sus padres, quienes deben ser los primeros en apoyarlos”, aseguró.

“Hay muchas creencias en los padres sobre qué van a pensar y qué dirán. Creo que los padres, desde que los niños tienen 7 años, es importante enseñarles a ver la sexualidad como algo normal (…). Por muy papá que sea, no tengo el derecho de reprimir o negar a mi hijo”, añadió.

Finalmente, se refirió al término “salir del closet” y si es bien utilizado cuando una persona desea expresar su sexualidad.

“No está bien. Desde que se ha venido trabajando el tema de la discriminación, nunca hablamos de eso porque eso ya viene permeado por la creencia de que es algo que se debe mantener guardado”, resaltó.