Rectora de la Nacional dijo ‘no’ a la llegada de Ninco Daza a Embajada en México

Tras una tutela de la Unidad de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular se conoció el acta de la reunión de la Comisión Méritos, integrada por la rectora de la Universidad Nacional, Dolly Montoya; el ministro de Ciencias Arturo Luna y el director del Departamento Administrativo de Función Pública César Augusto Manrique, quien preside la comisión.

La reunión se produjo el pasado 16 de enero para resolver algunas inquietudes que formuló el canciller Álvaro Leyva con el objetivo de dar el visto bueno a los nombramientos de Sergio Cabrera en la Embajada de China y el de Álvaro Moisés Ninco Daza en México.

Esto, según el canciller Leyva, debido a que ninguno de los dos cumplía con los requisitos académicos para poder llegar a estos cargos.

Para resolver estas dudas, la Comisión se reunió y, como lo conoció W Radio, la rectora de la Universidad Nacional, Dolly Montoya, no dio el aval para que ciertas experiencias académicas fueran homologadas por los requisitos profesionales que se requieren para lograr llegar a ese cargo.

“Una vez revisada la documentación soporte, el señor Álvaro Ninco no ha demostrado experiencia sobresaliente en el desempeño de ninguna una disciplina, ocupación, arte u oficio, su corta experiencia (2 años) no presenta relevancia o reconocimiento, que lo ubiquen como líder o referente en alguna área política, debido a que no ha ocupado alguna dignidad que lo lleve a lograr reconocimiento”, dice una parte del texto.