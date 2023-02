Coimas e incumplimientos en pagos: graves señalamientos contra Ruta N

Tecnología, innovación y emprendimiento son sinónimos de Medellín, especialmente después de la creación de Ruta N. Esta es una empresa que se rige por el derecho privado pero que depende de la Alcaldía. Esta empresa “trabaja por la ciencia, la tecnología y la innovación en Medellín” y explican que su “misión es articular el ecosistema CTi para transformar a Medellín en una economía del conocimiento”.

En noviembre de 2021, la entidad adelantó una convocatoria de la cual fueron ganadores los emprendimientos Carguer, Mobius y Mare, en cabeza de tres jóvenes antioqueños. Para ejecutar la convocatoria, contrataron a la Fundación Ibser, en cabeza de Juan Durán, la cual estuvo encargada de diseñar las etapas de preincubación, incubación y apoyo a los emprendedores de Centros de Valle del Software.

A los ganadores de la convocatoria, se les prometió un viaje al exterior y cincuenta millones de pesos. Lo primero se cumplió, pero dos años después del anuncio, estos jóvenes no han recibido los fondos que iban a ser utilizados para impulsar sus proyectos.

“Perdimos tiempo en el proceso, la confianza en las instituciones (...) 150 millones se perdieron para los emprendedores”, denunció John Corzo, ganador del premio.

W Radio contactó a Ruta N quienes argumentaron que contrataron a la Fundación Ibser para diseñar las etapas de pre-incubación, incubación y apoyo a los emprendedores de Centros de Valle del Software.

La entidad aseguró que una de las obligaciones de la fundación era adelantar el informe de selección y entregar los recursos. Según la entidad, este contratista no cumplió con sus obligaciones, haciendo imposible el pago a los emprendedores.

Juan Durán, fundador de Fundación Ibser explicó que “Ruta N no hace nada práctico ni tangible (...) son un intermediario de dinero entre la Alcaldía y los operadores privados que son quienes tienen la experiencia y capacidad para hacer las cosas. Ellos venden sus ofertas como si ellos las hicieran, invisibilizando al operador”.

Durán fue más allá y señaló que para ganarse la convocatoria deben cumplir con requisitos legales y extralegales, entre ellos el pago de coimas de hasta el 10% “a directivos de la Alcaldía y de Ruta N”.

“Si uno no cumplió con la coima del 10% estas exigencias hacen imposible el cumplimiento del contrato y dar a los beneficiarios bienes y servicios mucho más baratos y de menor calidad presentados en la propuesta con el objetivo de que el contratista tenga los fondos suficientes para pagar la coima”.

“Nosotros cometimos el atrevimiento de no aceptar la coima del 10% -de un contrato de casi 3 mil millones de pesos- por lo cual la entidad no nos pagó a nosotros el contrato. Es decir, nos pagaron solamente el 30% del contrato para ver si nosotros pagamos la coima y, por ende, el dinero de los emprendedores no lo tenemos”.

Finalizó asegurando que altos directivos de Ruta N, entre ellos el director Iván Castaño, están enterados de la situación. “No solamente está enterado, sino que le subió el sueldo a las personas de Ruta N que estaban encargados de obstaculizar los contrato

s”.