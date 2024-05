Atlético Bucaramanga sigue con vida: sorprendió y venció a Millonarios en El Campín

Este fin de semana se recortaron las distancias en el cuadrangular A de la Liga Colombiana con los triunfos de los equipos que oficiaron de visitante. Deportivo Pereira venció 3-2 a Junior en Barranquilla, mientras que Atlético Bucaramanga ganó 1-0 ante Millonarios en El Campín.

A propósito de este último duelo, los protagonistas del encuentro analizaron lo sucedido.

“La presión iba a ser más fuerte para ellos”: Rafael Dudamel, director técnico de Atlético Bucaramanga

Para el entrenador del ‘Leopardo’, Millonarios tenía una carga adicional jugando en casa después de los malos resultados en competencias internacionales.

“Sabíamos que, pasando los minutos, la presión iba a ser más fuerte para ellos. Les antecedía una derrota en Copa Libertadores que les había costado la eliminación y la gente se impacienta” reconoció Dudamel.

En relación con la polémica sobre el estado de la cancha tras un concierto en el estadio 24 horas antes del partido, el entrenador venezolano le restó importancia al asunto.

“La cancha estaba bien. Por supuesto que estaba más resbaladiza que el otro día contra Santa Fe que estaba más compacta y tupida (...), pero no es excusa. Uno como profesional sale a hacer el reconocimiento de la cancha y no hay nada que no nos hayan permitido hacer” señaló.

Ahora bien, en cuanto a lo que debe hacer Atlético Bucaramanga para vencer nuevamente al conjunto capitalino el miércoles en la ‘Ciudad Bonita’, afirmó que deben ser fieles a su estilo de juego.

“Debemos tener mucha convicción y atrevimiento para imponernos. Millonarios tiene un desgaste físico y emocional, pero hay que jugar al nivel de hoy o mucho mejor” concluyó Rafael Dudamel.

“El fútbol no es de merecimientos”: Alberto Gamero, entrenador de Millonarios

El director técnico del conjunto ‘albiazul’ reconoció que pecaron por no definir.

“Tuvimos posibilidades de hacer un gol y no lo hicimos (...) el fútbol es hacer un gol más que el oponente y eso fue lo que hizo Bucaramanga”, afirmó Gamero quien dijo que el gol del rival “fue una jugada de otro partido”.

Sobre si su proceso al mando del ‘Embajador’ se está quedando sin energía, el técnico samario no lo ve así. “No me puedo quedar sin energías cuando veo un Millonarios como el que terminó hoy que completó un partido con siete jugadores lesionados mayores. A mí, al contrario, me da satisfacción y muchas más ganas de llegar a trabajar” señaló Alberto Gamero.

En cuanto a la problemática de las lesiones con dos nuevos jugadores afectados como Stiven Vega y Jhoan Hernández, Gamero indicó que el jugador con más posibilidades de sumar minutos en el próximo encuentro es Santiago Giordana. Leonardo Castro no ha iniciado trabajos de campo y la situación de Daniel Cataño es más compleja.