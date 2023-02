Consumo de marihuana: ¿hay efectos en el cerebro?

Recientemente se revelaron las declaraciones de la congresista Susana Gómez, conocida como Susana Boreal, sobre el consumo de marihuana.

“Yo soy consumidora de marihuana bastante regular, de hecho todos los días, me encanta, no me da miedo decirlo. Es como la transformación cultural que necesitamos en este país, la marihuana no tiene nada que ver en cómo seamos como personas”, dijo.

A propósito de esta situación, Jesús Hernán Rodríguez, neurólogo y miembro de la Asociación Colombiana de Neurología, habló en Contrarreloj sobre los efectos de la marihuana en el cerebro.

“Se ha popularizado el consumo desde la legalización de marihuana en algunos países. Anteriormente se hacía de forma más restringida. Hay unas comunicaciones respeto al uso de marihuana en efectos sobre la salud cerebral y fue una declaración científica de la Sociedad Estadounidense Cardíaca, muestran una serie de estudios y divide el consumo en un efecto agudo, cuando la persona está bajo los efectos de forma aguda, que lo podríamos denominar como intoxicación aguda, y efectos a largo plazo”, dijo.

También se refirió sobre los efectos del consumo agudo: “Hay efectos de desinhibición, la impulsividad y hablan que en estos casos, cuando está reciente el consumo, se puede presentar un 36% mas de accidentes de tránsito con respecto a las personas que no consumen marihuana. Nos refleja cómo hay unos efectos en la parte cerebral, como en la parte de memoria y algunos aspectos del comportamiento de la persona”.

