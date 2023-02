Imponen millonarias multas a la firma de auditorías KPMG por incumplir obligaciones

La Superintendencia de Sociedades le impuso una multa por más de 50 millones de pesos a la poderosa empresa global de auditorías y consultoría KPMG por incumplir sus obligaciones como revisora fiscal de las sociedades Alpha Capital S.A.S. y Vive Créditos Kusida S.A.S. pues no presentó oportunamente su dictamen de los estados financieros del año 2020 de esas compañías supervisadas,

Lo que respondió KPMG es que no incumplió los deberes del revisor fiscal pero la Supersociedades asegura que sí incumplió.

“La afirmación del apoderado según la cual KPMG no incumplió los deberes del revisor fiscal no es congruente con las gestiones adelantadas, pues el trámite de aprobación de la abstención de opinión, ante el Departamento de Práctica Profesional, se inició solo hasta el 20 de diciembre de 2021. Esto muestra que la gestión del auditor no fue diligente, en tanto que existió evidencia desde meses anteriores a diciembre de 2021 que hacían presumir que el resultado de la auditoría fuera una abstención de opinión, máxime cuando era notable que la emisión del dictamen ya estaba fuera del término”, advierte el auto de la Supersociedades.

Al respecto, el superintendente de Sociedades, Billy Escobar Pérez, puntualiza, “recomendamos a los revisores fiscales cumplir con la mayor diligencia y oportunidad, las obligaciones que se desprenden de las reglas establecidas en la legislación comercial y las que se derivan de las Normas Internacionales de Auditoría”.