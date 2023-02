Los otros engaños de la falsa funcionaria de MinVivienda: más de $1.000 millones

Más detalles de cómo la falsa funcionaria del Ministerio de Vivienda estafó a decenas de personas en el eje cafetero con supuestos cupos de vivienda. Hablan dos mujeres que trabajaron para la estafadora y aseguran haber sido engañadas.

Sigue La W conoció los documentos con los que la presunta estafadora suplantaba a entidades del Estado como la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y Prosperidad Social y con ellos engañaba a sus trabajadoras.

Además, también se conoció el recibo de consignación que las víctimas de esta mujer le hacían pagándole a la cuenta de la hermana.

Adicionalmente, Sigue La W obtuvo un audio en el que ella le decía a las trabajadoras de cómo debían abordar a las personas.

“Yo soy la corregidora nacional del Ministerio de Vivienda, la encargada de activar las viviendas cien por ciento gratuitas privadas y de interés social en el norte del Valle, Santander, Cúcuta, Medellín, Manizales y la tercera parte de Risaralda”, se escucha en el audio.

“La idea es que les activo la casa y se las doy, a fin de cuenta a mi no me cuesta nada. Pero mientras ustedes reciben una yo recibo la mía (…). El dinero no es para mí ni para pagar la casa, es para darles a los de Bogotá para que los metan al programa porque el Estado no les va a regalar una vivienda de la noche a la mañana”, añadía.