Luis Pérez reclama propiedad de bien incautado que valdría $75.000 millones

Luis Pérez Gutiérrez, el exalcalde de Medellín y exgobernador de Antioquia, está tratando de que le devuelvan unas tierras incautadas y con medidas cautelares por pertenecer presuntamente a un paramilitar.

Los bienes ubicados en los municipios de Rionegro y El Retiro, en Antioquia, tendrían un valor aproximado de 75.000 millones de pesos. Las medidas cautelares están vigentes porque presuntamente el verdadero dueño de esos lotes es el jefe paramilitar Rodrigo Alberto Zapata Sierra, conocido con dos alias. El publicable es Ricardo, el otro remoquete no es como para decirlo en radio.

Luis Pérez dice que, junto con sus hermanos Mario de Jesús, Darío de Jesús, y Alberto de Jesús Pérez Gutiérrez, es dueño de un 30 por ciento de esas propiedades. Es decir, de un pedazo que costaría 22.500 millones de pesos.

Los bienes conforman una hacienda llamada Torre Alta con 400 cuadras de extensión en una zona suburbana de Medellín que se ha valorizado astronómicamente porque es el área de crecimiento urbano natural de la capital de Antioquia.

Vale decir que es una tierra que se compró en hectáreas y ahora se negocia en metros cuadrados.

La hacienda Torre Alta tiene un pasado de terror asociado con narcotraficantes, paramilitares y prácticas de paleros, culto satánico y magia negra.

La codiciada propiedad se hizo tristemente célebre en 1988 cuando integrantes del Bloque de Búsqueda contra Pablo Escobar la allanaron. Los hombres del cuerpo élite de la Policía, acostumbrados a ver de todo, declararon en esa época que sintieron pánico con lo que encontraron en Torre Alta.

En la propiedad funcionaba un templo vudú y un lugar de culto satánico. En las caballerizas encontraron restos de sacrificios humanos y de animales, una cámara de torturas con grilletes anclados a las paredes y marcas de sangre fresca, muñecos que contenían huesos humanos, amarrados con pelo y atravesados con estacas (entre ellos uno que llevaba escrito al revés y en letras de sangre el nombre del entonces comandante del Bloque de Búsqueda), cruces satánicas diagonales y unas pequeñas pirámides idénticas a las que años después hallaron en la celda de Pablo Escobar después de su escape de la llamada cárcel de La Catedral.

Al lado del templo satánico habían construido un bunker subterráneo con grandes y cómodas habitaciones y depósitos de agua y comida que permitían la permanencia de sus huéspedes durante semanas. El bunker contaba con un periscopio como el de los submarinos, camuflado en un tronco que permitía ver si alguien había entrado a la propiedad.

En contraste con el lugar de culto al demonio, en la parte más alta de la finca fue construida una hermosa capilla con vista sobre los municipios de Guarne, El Retiro, Marinilla, Rionegro, Envigado y La Ceja.

Varios de quienes han sido propietarios de la finca han muerto violentamente:

A Juan Nepomuceno Villegas , conocido como Juan N, lo mataron a tiros saliendo de un centro comercial de Medellín. Después de dispararle, los sicarios le pasaron una camioneta por encima. Eso sucedió en septiembre de 1985

Después de eso Elkin Cano, un señalado miembro del Cartel de Medellín, terminó de dueño de Torre Alta. Poco después de tomar control de esa Torre empezaron sus problemas con Pablo Escobar. Pidió la protección de los rivales del capo, pero de poco le sirvió. Lo acribillaron 10 hombres, disfrazado de policías, mientras abrazaba un inodoro en la finca en la que se escondía al lado de la brigada del Ejército.

Los herederos de Cano vendieron la finca a una sociedad de amigos de Carlos Mario García, alias doble cero, el jefe del Bloque Metro de los paramilitares quien actuaba como amo y señor de Torre Alta. A Doble Cero también lo asesinaron en Santa Marta en 2004.

Dos años después, en 2006, la sociedad llamada Marroquín Rubiano, vinculada a otro narco asesinado llamado Edgar Marroquín, le vendió la Hacienda Torre Alta a Luis Pérez Gutiérrez y otros inversionistas. El negocio fue registrado por 900 millones de pesos, pero hace años el doctor Pérez Gutiérrez me contó que realmente había costado entre 4.000 y 5.000 millones de pesos. El título registra que Pérez es dueño del 29,95 por ciento de la finca que hoy vale, como se los contábamos, alrededor de 75.000 millones de pesos.

Todos estos años Luis Pérez Gutiérrez ha sostenido que él compró su parte de la propiedad con la venta de su casa en Medellín por la que recibió 1.600 millones de pesos.

En un mensaje de WhatsApp enviado ayer, el doctor Pérez me dice “Ya entregamos al tribunal las pruebas de que pagamos nuestra parte con mi casa en El Poblado el 60 por ciento y lo demás en cheques”.

El mensaje del exalcalde también dice “presentamos las certificaciones de la Fiscalía General de la Nación, expedidas en 2006 y 2007, donde nos certifican que esos lotes no tenían problema legal para su intercambio comercial”.

El encargado de atender la petición de Luis Pérez y otras personas para que les devuelvan la finca de terrible pasado era el magistrado Olimpo Castaño Quintero, de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín.

Sin embargo, hace pocos días, en la diligencia preliminar de control de garantías, el magistrado se declaró impedido para tomar una decisión porque declaró que tiene una amistad íntima con Luis Pérez Gutiérrez.

El magistrado dice que “muchos momentos de su vida ha compartido tanto desde lo personal, familiar y social” con Luis Pérez Gutiérrez.

El exalcalde y exgobernador fue más parco en la descripción de esa amistad, me escribió: “Entiendo que el doctor Olimpo se declaró impedido porque cuando fui gobernador él era presidente del Tribunal de Antioquia y realizamos varias tareas oficiales juntos”.

La Corte Suprema de Justicia decidirá si la inhabilidad procede o no. De todas maneras, “mejor tener amigos que tener plata”

Una nota adicional

En las últimas horas, Lucas Pombo contó que Luis Pérez estaba considerando lanzarse nuevamente a la Alcaldía de Medellín o a la Gobernación de Antioquia.

Se lo pregunté y me dijo “Estoy en serena reflexión. Estoy buscando causas para este territorio porque me gusta dejar obras. Si no encuentro causas para gobernar no saldré a nada. Espero de aquí a mayo lograr claridad sobre este tema”.