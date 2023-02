“Vamos a seguir insistiendo en la Paz total”: comandante de las Fuerzas Militares

El comandante de las Fuerzas Militares, el general Helder Giraldo, insistió en que la tropa militar respalda la propuesta e insistirá para que se pueda avanzar en la Paz Total que propuso el presidente Gustavo Petro con grupos armados ilegales que delinquen en el país.

Según el General, las operaciones continúan y no han parado por parte del Ejército, Fuerza Aérea y Armada Nacional.

“Hago claridad que vamos a seguir insistiendo como Fuerzas Militares a las políticas del Gobierno Nacional, del Ministerio de Defensa, por hacer todo por llegar a este mandato de la Paz Total, pero también cambia a seguir persistiendo en contrarrestar en todas las acciones de los violentos, vamos a seguir con la lucha frontal contra los enemigos de la sociedad colombiano”, dijo.

Por eso, agregó: “no vamos a parar, no vamos a dejar de cumplir nuestra misión condicional (…) pese al cese bilateral al fuego estamos realizando las operaciones no ofensivas contra los delitos que comenten estas estructuras, hay una reacción inmediata por parte de las Fuerzas Militares para evitar que se lleven a cabo las intenciones de estos grupos de afectar a la población civil y los activos estratégicos. No ahorraremos esfuerzos, seguimos adelante de acciones ofensivas contra el ELN y no ofensivas contra los grupos que están en el cese bilateral”.

Entre tanto, el ministro de la Defensa, iván Velásquez, se refirió al asesinato del soldado Wilmer Vargas, ocurrido en zona rural entre Huila y Cauca, en medio de una emboscada, a lo que el Ministro aseguró que hay estructuras que delinquen en el occidente del país, como la ‘Dagoberto Ramos’ o la ‘Jaime Martínez’, que pareciera que actuaran en contravía de la línea del Estado Mayor Central y de lo acordado frente al cese al fuego.

“Por los hechos, como se han venido presentando particularmente de estructuras que delinquen en el occidente del país, parece que no existiera una unidad real y que estas estructuras estuvieran actuando por su cuenta sin acatar un mando central. Mientras que hay unas expresiones, en las que se asume el compromiso de respeto al cese del fuego, otras estructuras como la ‘Dagoberto Ramos’ o la ‘Jaime Martínez’, actúan en contravía y tendrá que ser el Estado Mayor Central, quien defina con toda claridad o que haga que las instrucciones impartidas, sean efectivas y acatadas”, sostuvo el ministro Velásquez.