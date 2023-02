El Gobierno Nacional está con el dinero listo para la compra de tierras: ANT

Desde la ciudad de Montería, el director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Gerardo Vega, dijo que el Gobierno Nacional tiene toda la disposición para adquirir los predios que sean necesarios y adjudicarlos en el marco de la reforma agraria que se ha venido planteando.

El pasado 23 de febrero se reunieron con un grupo de ganaderos de Córdoba, Sucre y Antioquia, para socializar el proyecto en la ciudad de Montería.

“La zona Caribe, especialmente, Córdoba, es la que más solicitudes de familias tiene para acceder a tierras. Solamente, en Córdoba tenemos 53.000 que han solicitado a la ANT que se les adjudique tierras”, dijo el funcionario.

Asimismo, sostuvo que “la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), ha planteado la disposición de vender tierras al Gobierno Nacional, hoy vamos en 210 predios ofrecidos a través de Fedegán en la zona Caribe y, de eso, viabilidad técnica y jurídica tienen 6.634 hectáreas”.

“Tenemos la disposición del Gobierno Nacional y que crezca la oferta, necesitamos más tierras, que sean fértiles, que no estén en proceso de restitución para comprarlas y adjudicarlas a esas familias. La reforma agraria planteada es el cumplimiento del punto uno del acuerdo, tres millones de hectáreas para familias que no tienen tierra en Colombia y 7 millones para familias que están sobre predios, pero no tienen títulos. El Gobierno triplicó el presupuesto de la ANT para la compra de tierras y la semana pasada de la reforma tributaria un billón de pesos más fue adjudicado, o sea, el Gobierno está con el dinero listo”, agregó el funcionario.

Además de que los predios deben ser fértiles y libres de procesos de restitución de tierras, también deben tener una buena ubicación para evitar inundaciones. En Córdoba, se han ubicado terrenos en Montería y Puerto Escondido.

Por otra parte, se resaltó que en Córdoba y Sucre se concentraría el 30% de las 330.000 solicitudes que se han presentado en todo el país, manifestando “quiero tierra, necesito tierra”.

“Entre Córdoba y Sucre está el 30% de las solicitudes que hay a nivel nacional. Nuestro compromiso es acompañar al Gobierno para que en este territorio del Caribe, especialmente, Córdoba y Sucre, se pueda tener la oferta de predios necesarios para satisfacer a esos beneficiarios”, puntualizó el gerente técnico de Fedegán, José de Silvestri Pájaro.