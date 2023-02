Estoy satisfecho por mi recorrido profesional, cumplí mis sueños: Hamilton Ricard

El exfutbolista colombiano Hamilton Ricard, estuvo en Peláez y de Francisco en La W para recordar algunos de los momentos más destacados en su recorrido por el fútbol de Inglaterra, Uruguay, Colombia entre otros.

Ricard manifestó sentirse satisfecho por su recorrido deportivo donde supo brillar con el Deportivo Cali donde compartió el ataque azucarero con Víctor Bonilla, Sin embargo, afirmó que extraña las canchas.

“Extraño mucho el fútbol. Pero estoy satisfecho por todo mi recorrido profesional, cumplí muchos sueños”, señaló.

Como jugador profesional fue uno de los primeros colombianos en ir a jugar al fútbol de Inglaterra, al respecto manifestó que, “el fútbol inglés es muy intenso, es muy difícil, muy dinámico, siempre se juega hacia adelante, es uno de los códigos”

“La gente en Inglaterra paga para ir a ver un espectáculo, está prohibido simular. Yo me tiraba y el técnico me decía que me levantara, el sistema te obliga a jugar”, agregó.

Sobre el cierre de su carrera en el Deportes Quindío por pedido de Fernando ‘el pecoso’ Castro, señaló que, “Me llamó don Hernando Ángel y me dijo que el profe ‘pecoso’ me quería, lo llamé, me dijo que necesitaba goles y me fui para Armenia”.

Ricard se desempeña en la actualidad como entrenador de delanteros en el Atlético Huila, en donde busca recuperar la confianza de los delanteros del equipo ‘opita’, sumergido en una fuerte crisis de resultados.

