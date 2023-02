“No tengo un problema de adicción”: Susana Boreal habló de su gusto por la marihuana

La representante a la Cámara Susana Boreal habló en exclusiva para W Radio, acerca de sus declaraciones frente al consumo de marihuana que ha generado diversas respuestas en la opinión pública del país. La congresista fue enfática en señalar que “no tiene un problema de adicción”.

La controversia se generó luego de señalar en medio de una audiencia pública, que es consumidora de habitual de marihuana.

“Soy consumidora habitual de marihuana, de hecho, lo hago todos los días, no me da miedo decirlo. La marihuana realmente no tiene nada que ver con lo que somos como personas”, manifestó la congresista en medio de la audiencia.

Sin embargo, la representante Boreal fue enfática en señalar que, “nunca he fumado marihuana antes de nada. Lo hago específicamente para actividades recreativas, no lo he hecho en el trabajo, no lo hago antes de las plenarias, es un tema recreativo y medicinal”.

“Hay muchas personas que consumen de manera regular. Que yo diga que fumo todos los días, no quiere decir que tenga un problema de adicción. La reacción de la gente tiene que ver con un estigma que existe frente al uso del cannabis, ese estigma no existe frente a una persona que se fuma una cajetilla de cigarrillos todos los días. Hay que entender que esto es una realidad cultural”, explicó.

De igual forma señaló que es importante darle a conocer a la sociedad todos los beneficios que tiene el cannabis en temas médicos sin olvidar que puede ser un riesgo para cierto grupo poblacional en el país.

Finalmente, se refirió a las criticas que llueven desde ciertos sectores al Gobierno de Gustavo Petro y la violencia contra la mujer expuesta por algunas personas cercanas al primer mandatario.

“El problema de la violencia contra la mujer no pertenece a ninguna orilla política, es un tema que tenemos que empezar a trabajar sin sensacionalismo y sin oportunismo. Siempre hay que poner a las víctimas por delante, ser muy respetuosos con todas las mujeres, debemos pensar en formarnos mucho más en estas violencias de género”, agregó.

Vea la entrevista completa aquí: