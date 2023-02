Susana Boreal sobre asesor de su UTL Christian Guzmán: “no es mi novio”

La representante a la Cámara Susana Boreal pasó por los micrófonos de W Radio para hablar sobre las recientes críticas que ha recibido luego de revelar que consume marihuana diariamente. De igual forma se refirió a las denuncias de supuesto maltrato y las críticas por el papel de Christian Guzmán dentro de su UTL.

Para iniciar, la representante aseguró que no tiene una relación sentimental con Christian Guzmán, esto a propósito de las denuncias por la supuesta falta de preparación de Guzmán y el salario que recibe por asesorar a la representante.

“Mi relación con Christian Guzmán es de amistad, él no es mi novio, yo no tengo ningún tipo de relación. No hay absolutamente ningún tipo de corrupción en la contratación de Christian como asesor 1 en mi UTL”, afirmó.

De igual forma, habló sobre la experiencia de Guzmán, allí comentó que “Christian Guzmán hizo 5 semestres de ciencias políticas y certificó la experiencia con Gustavo Bolívar. Christian tenía una relación de asesoramiento con Gustavo Bolívar desde el 2016 (…) dentro del movimiento social no necesita certificados para hacer lo que se hace”.

Agregando que “él sí cumple con los requisitos. Él tuvo buenas notas, pero tuvo una serie de situaciones, acreditadas por Bienestar Universitario, que lo obligaron a abandonar la carrera (…) pero la sociedad no tiene en cuenta las situaciones personales que tienen los estudiantes en un país con tantas carencias”.

Por otra parte, Boreal resaltó que “él (Christian Guzmán) tiene toda la legitimidad en la campaña, él fue el coordinador de la estrategia, él defendió el documento estratégico que permitió que tuviéramos un monto mayor”.

¿Cuál es el papel de Christian Guzmán dentro de la UTL de Susana Boreal?

Por último, Boreal especificó que el rol de Christian dentro de la UTL es todo el tema de la estrategia política y el relacionamiento, así como también el trabajo territorial. “Él también tiene que ver en la parte de la construcción de las ponencias.

“Él es un asesor político, yo no he conocido una persona más brillante que Christian Guzmán, así lo quieran reducir solamente a la parte de uno haber estudiado unos semestres en una universidad, él tiene todo el contexto para ser un asesor político”, puntualizó.

