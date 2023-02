Susana Boreal responde denuncias de supuesto maltrato en campaña del Pacto Histórico

La representante a la Cámara Susana Gómez, conocida como Susana Boreal, habló en exclusiva para W Radio a propósito de las críticas que ha recibido por el salario de su asesor Christian Guzmán en su Unidad de Trabajo Legislativo.

También se refirió sobre las denuncias de presunto maltrato durante la campaña del Pacto Histórico, así como falta de pagos a los colaboradores.

“Yo jamás le he prometido a nadie nunca un puesto, nada de dinero y con Juan José, ni a él ni a ellos les prometí nada. No les prometí nada porque todos estábamos trabajando como voluntarios, no había horarios, todos ellos llegaron con convicciones firmes y me contraria un poco que hablen de estas cosas cuando en ningún momento les prometí absolutamente nada”, aseguró Susana Boreal.

También indicó que su trabajo en campaña se fundamentó en labores de “voluntariado”, pese a los reclamos que se han conocido en redes sobre falta de pagos.

“En la campaña tuve una campaña muy austera, hubo pagos de trabajos específicos como comunicaciones o eventos”, expresó.

En cuanto a estas denuncias, un joven llamado Andrés compartió a través de sus redes sociales algunos detalles de su situación con la congresista Susana Boreal.

“Hace tres meses fui parte del equipo territorial y renuncié por motivos válidos, trabajé durante más de un año con la congresista electa y no recibí pago. Hasta la fecha que renuncié, no hubo dineros, no estaba afiliado a una EPS ni a una URL”, dijo Andrés.

Juan José Yela fue otro joven que hizo una denuncia pública contra el Pacto Histórico y el equipo de Susana Boreal y calificó su campaña de “precarización y maltratos psicológicos”.

#Denuncia pública



El día de hoy tomó la fuerza para contarles mi historia en el equipo de @SusanaBoreal contristas del gobierno actual,hago esto porque me siente utilizado, burlado y esto no puede pasar en el gobierno del cambio.



🧵 #1 @petrogustavo pic.twitter.com/mWRPni1Qdh — Elnegro (@Elnegropress) February 23, 2023

Después de mucho tiempo de hacer silencio vengo a exponer lo que fue trabajar en la campaña del @PactoCol en el equipo de @SusanaBoreal, animado por testimonios de mis excompañeros y lo expuesto por @Danielbricen. Una campaña llena de precarización y maltratos psicológicos.



👇🧵 pic.twitter.com/M19b8GjxjJ — Juan Jose Yela (@JuanJoseYela) February 23, 2023

“Nunca jamás les prometí absolutamente nada, creo en el trabajo social, sin instrumentalizar a la gente”, respondió Susana Boreal ante estas denuncias.

Susana Boreal responde por la “violencia política que sufrió”

La congresista Susana Boreal también se refirió en W Radio sobre el momento de campaña y envió un mensaje sobre la violencia política por los calificativos que ha recibido.

“La campaña fue un momento supremamente agotador, en el Paro Nacional veníamos en un ritmo agotador, haciendo prensa independiente, conciertos simbólicos. Cuando llega la campaña, para todos los que estábamos trabajando de voluntarios fueron momentos estresantes, muy agotadores para todos”, dijo.

Además, añadió: “sufrí muchísima violencia política, como mujer, como artista. Hay que cambiar la perspectiva de que las personas que se meten a la política, que tienen grandes estudios, son los únicos que pueden ocupar estos cargos de representatividad”.

A continuación, la entrevista completa con Susana Boreal.