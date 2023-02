Hay que hablar de economías para la vida: vicepresidenta Francia Márquez

La vicepresidenta, Francia Márquez, participó del evento “Oportunidades de Negocio con las Regiones del Mundo”, un encuentro organizado por la Cámara de Comercio de Bogotá junto a la Federación Mundial de Cámaras de Comercio que busca generar alianzas internacionales para las pequeñas y medianas empresas colombianas.

La alta funcionaria en medio de su intervención reiteró el compromiso del Gobierno de hacer de Colombia una potencia mundial de la vida y eso pasa sin duda por el comercio, la economía del país, por la articulación y el esfuerzo de una economía global capaz de poner la vida en el centro.

“Hoy no podemos planificar y hablar de comercio sin pensar en el cambio climático, en la crisis climática que está viviendo el planeta, hoy tenemos que pensar otras reglas en el comercio, por eso desde el Gobierno del cambio, el Gobierno del pueblo estamos hablando de economías para la vida”, dijo Márquez.

Por eso, la alta funcionaria aseguró que es importante escuchar las voces de la gente de a pie y de los territorios, que tienen iniciativas económicas, emprendimientos. También destacó que las voces de las mujeres son significativas para la economía y que pensar en unas reglas que permitan la autonomía económica a las mujeres es necesario a nivel global.

De igual manera, la vicepresidenta hizo énfasis en lo necesario de pensar en la inclusión y en la diversidad para poder avanzar en el país.

“Una economía globalizada como se la está pensando, tiene que contribuir a la dignidad humana, a la paz global y a la justicia social. No es posible que se hable del crecimiento económico de un país cuando sus gentes viven de manera miserable, si la economía no contribuye a las condiciones básicas del ser humano creería que no estamos haciendo la tarea del todo bien.”