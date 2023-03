Viva advirtió a AeroCivil sobre su precaria situación desde mitad de febrero

A pesar que en los micrófonos de W Radio, el director de la Aeronáutica Civil, Sergio París, aseguró que Viva le había hecho saber de su precaria situación a través de WhatsApp, canal el cual no le pareció el adecuado al no ser formal para tratar un tema tan delicado como el mencionado, teniendo claro que contaban con los canales pertinentes para tal procedimiento y que la aerolínea venía reuniéndose con las respectivas áreas encargadas.

W Radio pudo confirmar que, para mitad de febrero, tanto el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, como el director de la Aeronáutica Civil, si fueron advertidos por la low cost de la situación que estaba viviendo, esto quedó demostrado en un par de documentos a las que este medio tuvo acceso en primicia.

La primera, se generó el pasado 14 de febrero, donde el ex presidente de Viva, Félix Antelo, pidió que se generara una pronta definición de la integración con Avianca, escribiendo textualmente “necesitamos urgente un anuncio público inmediato, en el cual se deje clara la fecha del pronunciamiento final de Gobierno Nacional, pues este constituirá un elemento de negociación con los proveedores estratégicos. Ahora esta fecha en la que se notificará la decisión sobre la integración no puede ser más allá del 20 de febrero, si no se quiere arriesgar la continuidad de la prestación de este servicio público esencial”.

Así mismo, en esa misiva Viva adjunto sus estados financieros al 31 de enero de 2023, en donde expuso que el total del pasivo ascendió a cuatro billones sesenta y ocho mil un millones ciento cincuenta y nueve mil pesos ($4.068.001.159.000), advirtiendo así que ya había perdido toda su capacidad de responder con sus obligaciones.

Sobre esa primera carta, el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, dos días después, es decir el 16 de febrero, ejerció control de tutela y le pidió al mismo director de la Aerocivil, Sergio Paris, que se apurara en resolver la solicitud de integración o diera a conocer la fecha cierta o probable de la toma de la decisión.

En la carta enviada del ministro Reyes al director de la Aerocivil, se puede leer textualmente “Por lo anterior, es preciso resaltar que esta solicitud no debe entenderse como injerencia o intervención en las actuaciones de la Aerocivil, ni pretende indicar el sentido de alguna decisión, sino que se limita, en ejercicio del control de tutela, y sin perjuicio de las competencias funcionales y autonomía administrativa, financiera y jurídica que le asisten a la unidad administrativa a su cargo, a apremiarlo para resolver la solicitud, por supuesto con todos los análisis de rigor y el respeto al debido proceso, en el menor tiempo que le sea posible y se dé a conocer la fecha cierta o probable de la toma de la decisión mencionada”.

También en esa carta se dieron a conocer los datos de Viva, en los que aseguraba que necesitaba por lo menos tener una fecha en la que se podría conocer la decisión sobre la solicitud de integración para poder negociar con sus acreedores.

Pese a ello, lo que respondió la Aerocivil es que aunque en efecto si recibieron esta última carta, al ser un proceso de integración no podían alterar los tiempos para evitar que los terceros interesados demandaran el mismo.

Documentos donde se contiene la información anteriormente informada: