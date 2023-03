Para iniciar, Josefina Santos aseguró que se mudó a los 18 años a Nueva York y lleva más de 12 años allí. Según comentó, lo que le ha permitido alcanzar sus metas ha sido su dedicación, persistencia, pero sobre todo tener muy en cuenta sus proyectos personales.

“Yo creo que cuando yo le empecé a meter esfuerzo a mis fotos personales y lo que a mí me gustaba, empecé a encontrar mi voz (…) a ti te contratan porque quieren que tú le pongas tu punto de vista a las fotos. Lo más importante es mantener siempre la visión personal y trabajar en los proyectos personales que te retroalimentan”, mencionó.

De igual forma, aseguró que en la mayoría de sus sesiones de fotografía ha logrado mantener la tranquilidad, sin embargo, cuando tuvo la oportunidad de trabajar con Penélope Cruz y Antonio Banderas, se emocionó mucho.

“Ellos particularmente han tenido una influencia en mí y cuando me despedí de ellos se me notó, les agradecí lo mucho que ellos me han dado y se me salieron las lágrimas. Normalmente cuando tomas fotos a celebridades tú solo tienes de 5 a 10 minutos, casi que estás nerviosa, pero no tienes tiempo de estar nerviosa”, resaltó.

Por otra parte, la colombiana mencionó que “todo el mundo es fotógrafo hoy en día, yo me siento frustrada cuando la cámara de rollo no son tan fáciles como el celular, pero más que todo hay que encontrar lo que uno quiere decirle a las personas”.

Por último, comentó que “más allá de tomar fotos a personas famosas, es más ver cuál es el legado que yo quiero dejar, para mí es más importante abrir el paso a las nuevas generaciones latinas aquí en Estados Unidos”.

Escuche la entrevista completa a continuación:

Play/Pause Me gusta contar historias: fotógrafa colombiana brilla en la revista Time 19:47 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles <iframe src="https://www.wradio.com.co/embed/audio/383/1677849746_156_cut/" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Conozca más del trabajo de Josefina Santos a continuación: