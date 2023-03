Dos millonarias obras están suspendidas en Lorica, Córdoba

Sigue la preocupación en el departamento de Córdoba por la suspensión de estos millonarios proyectos que buscan descongestionar el tráfico vehicular en el municipio de Lorica, principalmente.

Por un lado, desde el año 2022 las autoridades de Lorica y San Bernardo del Viento han cuestionado las demoras en la rehabilitación de la ruta que conecta a estos dos municipios. La obra fue contratada por el Instituto Nacional de Vías (Invías) y tendría un valor cercano a los $45.000 millones.

Recientemente, el gobernador de Córdoba, Orlando Benítez, expresó que “nos encontramos muy preocupados por el vencimiento del contrato 2094 de 2021, firmado entre el Consorcio BCM e Invías. Este contrato tiene por objeto la construcción del puente La Doctrina y la adecuación de parte de esta vía (Lorica – San Bernardo del Viento), nos preocupa porque el 01 de marzo venció el plazo actual que tenía el Consorcio a través de sus contratistas para culminar esta obra”.

En ese sentido, indicó que “estamos hablando de más de $45.000 millones que hoy por el incumplimiento reiterado de este Consorcio se encuentra en riesgo de perderse tal inversión que históricamente ha añorado la región de Lorica, San Bernardo del Viento y toda la subregión del departamento. Hemos solicitado al Invías que nos permita tener posibilidades para que los recursos no se pierdan, para que el sueño de esta región del departamento permanezca intacto, pero también exigimos a este Consorcio que le cumpla al departamento”.

“Sabemos que no son de la región, uno es de Envigado y otro de Barranquilla, quizá por eso no les importa lo que ocurra en nuestra región, por eso no conocen la magnitud de estas obras, pero no podemos permitir que estos recursos se pierdan por la irresponsabilidad de los consorciados”, puntualizó el mandatario departamental.

En contexto en La W:

Frente a la situación, se estableció por parte del cuestionado Consorcio que la obra fue abandonada por amenazas de desconocidos que venían exigiendo el pago de cuotas extorsivas. Esta situación motivó la realización de un consejo de seguridad este 3 de marzo en el municipio de Lorica, donde se adoptaron varias medidas para bridar garantías a los trabajadores.

“Concluido el Consejo de Seguridad Regional, la institucionalidad con los organismos de seguridad garantiza las condiciones para que el Consorcio BCM reinicie la obra vial Lorica - San Bernardo del Viento - Moñitos. La firma contratista de Invías asume retomar el 16 de marzo los trabajos”, concluyeron las autoridades.

Sin embargo, se aclara que, previamente la Fuerza Pública inspeccionará el área donde se realiza la obra vial y durante la ejecución habría acompañamiento “para brindar las garantías de seguridad que permitan finalizar el contrato”.

-La doble calzada Cereté – Lorica:

Este proyecto que consiste en la construcción y habilitación de una doble calzada de 37 kilómetros entre los municipios de Cereté y Lorica también está a cargo del Consorcio Ruta al Mar, el cual ha manifestado que con esta obra se pretende una mejor movilidad para propios y visitantes. Sin embargo, se ha advertido que completa nueve meses suspendida por los continuos bloqueos que se han promovido por parte comunidades de Lorica, San Pelayo y Cotorra.

“Algunos voceros de estas comunidades han solicitado que se incluya en el contrato de concesión algunas obras como son glorietas adicionales, retornos adicionales y pasos peatonales adicionales, dicen ellos que es con el fin de mejorar la movilidad para las comunidades. Desde julio del año pasado se viene trabajando en mesas técnicas, se buscaron alternativas que se socializaron, pero los voceros solo aceptan que las obras continúen cuando esas soluciones complementarias sean incluidas en el contrato”, dijo para La W, el gerente de la Concesión Ruta al Mar, Manuel Isidro Raigozo Rubio.

“Las comunidades que protestan son de Pelayito, Carrillo, San Pelayo y Cotorra. Las personas que se han autoendilgado la responsabilidad y una supuesta vocería son los que continuamente incitan a bloqueos e impiden la ejecución de los trabajos que hoy se encuentran totalmente suspendidos”, agrega el directivo.

Finalmente, desde la Concesión se indica que la continuidad del proyecto que ha recibido inversiones que cercanas a los $120.000 millones dependerá de la voluntad de las comunidades.

“Nos falta entre 30.000 y 40.000 millones de pesos por invertir para terminar las obras. Estos recursos están disponibles, la Concesión mantiene la voluntad de terminar las obras, pero requiere del concurso de las comunidades y, sobre todo, la decisión de que no con vías de hecho se van a lograr los propósitos”, puntualizó el directivo.