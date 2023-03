Helena Soto, la promesa del ‘skate’ colombiano: ¿cuál es su historia?

Cada vez son más los adeptos que deportes de categoría extrema como el saketboarding han ganado en la época reciente con las generaciones actuales, como el caso de una de las grandes promesas colombianas: Helena Soto, quien con 10 años ya siente el ‘skate’ como su gran pasión.

Por este motivo la joven paisa de 10 años conversó con el equipo periodístico de W Fin de Semana sobre cómo nació ese amor por ‘rodar’ y qué la llevó a no separarse de este deporte.

Y es que según cuenta la deportista, todo nació por simple curiosidad.

“Empecé como a los 5 años, pero con una tabla de plástico, luego me di cuenta de que mi hermano tenía una de tabla y como estaba guardada me dio curiosidad, entonces me inscribieron a clases de skate”, relató.

Además, que “mi hermano no la usaba, y me daba mucha curiosidad que no lo hiciera eso entonces yo la comencé a usar y dije, muy raro que él no la use porque esto está muy chévere”, contó entre risas.

Por otro lado, mencionó que actualmente solo practica el deporte por pasión y porque le gusta, no por algo más profesional. “Yo no entreno para ir a los Olímpicos, lo hago solo porque me gusta, me gusta rodar y hacer trucos, pero no sé si competiré o si iré a los Olímpicos por ejemplo”, dijo.

Finalmente, su padre también hizo parte de la charla y dejó un mensaje relevante para todos los padres de familia. “ Lo que nosotros hemos aprendido en el proceso de Helena es que todos los niños y las personas tienen un talento, y la responsabilidad de nosotros como padres es descubrir y apoyar ese talento en su desarrollo sin importar cual que sea ”, sentenció.

Escuche la entrevista completa a continuación: