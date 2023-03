No tengo cercanía con Nicolás Petro: Cielo Rusinque

Tras los señalamientos que han surgido en las últimas horas por la posible corrupción y manejo de dineros irregulares por parte de Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro. La directora del Departamento de Prosperidad Social, Cielo Rusinque se pronunció, ya que está salpicada en los hechos.

“No tengo cercanía con NP, ni he tenido acuerdos con él. Exijo aclare su situación y no nos involucre en su cuestionado proceder. Espero la justicia investigue y establezca responsabilidades sin enlodar un proyecto político que él, según lo revelado, claramente no representa”, dijo la funcionaria en un primer trino.

A esto Rusinque agregó que, “rechazo las insinuaciones sobre supuestos cupos o cuotas dadas en Prosperidad Social. Nuestros funcionarios son nombrados con estricto proceso de cumplimiento de requisitos para el cargo o actividad a contratar teniendo en cuenta el mérito. No entregamos <<cuotas>>.

Por último confirma que si tuvo una reunión con el hijo del presidente, “la reunión que se menciona en la noticia con Nicolás Petro sí ocurrió, pero no se acordó ningún tipo de nombramiento o contrato. No es nuestra forma de proceder. Eso lo puede verificar quien acompañó la reunión @migueldelrioabg.”