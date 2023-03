Nicolás Petro se abstendrá de participar en la próxima contienda electoral

A través de un comunicado a la opinión pública, el diputado Nicolás Petro dió a conocer su postura frente a las recientes denuncias de su expareja sentimental, Days Vásquez.

De acuerdo con Petro, está en “total disposición de comparecer ante los entes de control” para demostrar su inocencia.

De la misma manera, aseguró que los recursos económicos por los que se le acusa no tienen procedencia ni de la mafia, ni de la corrupción, ni de ninguna actividad ilícita.

Asimismo, calificó cómo “vulneración” la publicación de información sobre su vida privada, su residencia y sus cuentas bancarias, en lo que mencionó como un desconocimiento de su derecho fundamental a la protección de datos.

“Rechazo toda intromisión en mi vida personal, familiar, en mi residencia y en los asuntos que comportan mi esfera íntima de los que estoy siendo víctima, tales como publicación de mi dirección de residencia, poniendo en riesgo mi seguridad; así como los extractos bancarios los cuales están debidamente justificados con pagos de salario, primas y cesantías de mi labor como diputado”, afirmó.

Adicionalmente, manifestó que decidió abstenerse de participar en cualquier tipo de actividad política relacionada con la próxima contienda electoral y se retiró de los procesos de la Colombia Humana, el Pacto Histórico y la campaña de Máximo Noriega a la Gobernación del Atlántico.

“En estos días he recibido un linchamiento social y mediático sin precedentes, donde se me ha juzgado y condenado, vulnerado mis derechos fundamentales como la presunción de inocencia y el debido proceso, donde personas que consideré amigos y amigas quienes tendí la mano me han dado la espalda. Confío en la justicia y sé que ratificaré mi inocencia ante la misma”, concluyó.

Hay que mencionar que, este fin de semana se publicaron una serie de chats y evidencias de un millonario CDT, que serían las pruebas contra Nicolás Petro, según las denuncias de su exesposa, Days Vásquez.